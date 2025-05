Puerto: "O ganas o se acaba la temporada y vamos con esa mentalidad"

Valencia, 31 may (EFE).- El capitán del Valencia Basket Josep Puerto analizó la eliminatoria de cuartos de final de los 'play-offs' de la acb ante el Dreamland Gran Canaria y reconoció que "no hay una espinita clavada" por las últimas derrotas ante los canarios y que la mentalidad con la que afrontan esta serie es la de ganar para no dar por concluida la temporada.

"En 'play-off' da igual lo que ha pasado antes y tener una espina clavada o no porque o ganas o se acaba la temporada y vamos con esa idea", añadió Puerto en rueda de prensa.

Sobre si existe un cambio de mentalidad por la llegada de la fase final, Puerto hizo hincapié en el trabajo diario: "No creo en los cambios de 'chip' porque lo que nos ha hecho quedar segundos ha sido el día a día y el proceso hasta llegar aquí".

"Es verdad que estos partidos son diferentes porque o ganas o te vas a casa, pero en cuanto a mentalidad y forma de afrontarlos, todo va a ser igual", explicó el capitán 'taronja'.

El internacional español valoró la temporada regular del Valencia Basket y también la llegada del pívot dominicano Joel Soriano: "En estos momentos es un soplo de aire fresco en el vestuario y en los entrenamientos y nos puede dar mucho, puede hacer un buen papel". EFE

cma sm/jag