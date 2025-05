El mejor regalo de despedida para la leyenda Antonio García

Granollers (Barcelona), 31 may (EFE).- La oportunidad de ser subcampeón en el día de la retirada de Antonio García es el guion perfecto para el final de una leyenda, no solo del BM Granollers sino del balonmano español, Antonio García, que deberá liderar al Fraikin BM Granollers para vencer al Impulse BM Guadalajara este domingo a las 18:00 de la tarde.

El internacional español, de 41 años, recibirá un merecido homenaje por parte del club de su vida. El 'cañón de la Llagosta' se ha convertido, a base de goles, carisma y trabajo, en uno de los emblemas de la entidad y el jugador más importante de la historia reciente del club.

Además, también se ha convertido en el máximo goleador histórico de la entidad de la Liga Asobal. Antes, sin embargo, hará su último servicio al equipo, con el premio del subcampeonato en el horizonte, que daría acceso directo a la fase de grupos de la próxima Liga Europea.

"Todavía no soy consciente, pero he conseguido lo que me propuse: retirarme compitiendo en el máximo nivel. Si ganamos, tendremos esa segunda plaza. Únicamente quedará disfrutar con la afición", ha declarado Antonio García, horas antes de su último encuentro.

Al equipo vallesano le vale con puntuar, ya que la última derrota del Bidasoa le deja con dos puntos de margen respecto al conjunto irundarra, que tiene el 'goal-average' ganado.

El preparador vallesano, Antonio Rama, advierte de la gestión emocional. "Será un partido con una carga emocional muy grande, la despedida de algunos jugadores y de nuestro capitán. Deberemos tener mucho control de las emociones para quedarnos con los dos puntos", reconoce.

Por otro lado, advirtió de los peligros del Guadalajara, un equipo que consiguieron superar por la mínima en la ida (27-28). "Será un partido muy duro, ya que lo van a dar todo. Son un equipo difícil de defender, con jugadores jóvenes muy talentosos ", advierte.

El Guadalajara llega a esta última jornada con todo de cara para conseguir la permanencia, aunque no la tiene asegurada todavía. El equipo de Juan Carlos Requena tiene dos puntos de margen respecto al descenso directo, que ocupan el Benidorm y el Anaitasuna con 17 puntos.

Además, un punto de diferencia respecto el duelo de promoción de descenso, que jugaría, en este momento, el Ángel Ximénez Puente Genil. El Bada Huesca tiene los mismos puntos que los pontanos, 18. EFE

