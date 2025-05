Despedida y cierre del Efesé, última ocasión de ascenso del Mirandés

Cartagena, 31 may (EFE).- El Fútbol Club Cartagena, repleto de bajas, despedirá este domingo con tristeza una nefesta temporada, en la que descendió como colista de LaLiga Hypermotion y echará el cierre al curso 2024/2025 recibiendo en el estadio Cartagonova a un Club Deportivo Mirandés que aún opta a lograr el ascenso directo a Primera División.

En la clausura de su competición los blanquinegros tratarán de lograr otro triunfo frente a un rival que es el cuarto clasificado con 72 puntos y necesita ganar y que tropiecen el Real Oviedo, tercero también con 72; y el Elche Club de Fútbol, segundo con 74, para dar el salto de categoría directamente. La promoción la tienen asegurada los de Alessio Lisci, que se dejaron dos puntos claves con un 0-0 ante la Unión Deportiva Almería el pasado fin de semana en Miranda de Ebro y que en la primera vuelta vencieron al Cartagena por 3-1 en Anduva.

El conjunto burgalés, que está viviendo la mejor temporada de su historia, llegará al Cartagonova con la intención de cumplir con su parte y esperar una carambola que le beneficie y a ello se refirió el técnico local.

"Nosotros llegamos con la energía acabándose, con cansancio mental y muchas bajas y enfrente tendremos a un rival que se juega muchísimas cosas, incluyendo la posibilidad de ascender, y ante el que plantearemos el mejor partido posible para terminar con la máxima competitividad", indicó Fernández Romo. "Ojalá podamos ganar y concluir la Liga con tres victorias seguidas en casa", añadió el técnico madrileño.

"Ha sido un lujo entrenar a este club aunque no hayamos conseguido el objetivo en una ciudad increíble y eso me lo llevo para siempre", dijo ya claramente a modo de despedida. "No merezco continuar en este club tras no ser capaz de virar la situación", apostilló ejerciendo la autocrítica.

Este choque se lo perderán los jugadores que están con sus selecciones, el portero internacional español sub-21 Pablo Campos y, a nivel absoluto, los defensas montenegrinos Nikola Sipcic y Andrija Vukcevic y el atacante dominicano Rafa Núñez

Tampoco jugará el defensa Jorge Moreno sancionado por acumulación de tarjetas amarillas mientras que el delantero uruguayo Gastón Valles sigue sin ser citado y a esa ausencia por lesión se une la del centrocampista hispano senegalés Assane Ndiaye, quien tiene "una avería importante", según indicó su entrenador, en concreto una rotura en el isquiotibial que le hará estar inactivo en torno a dos meses.

El Mirandés para ascender directamente debe ganar y esperar un tropiezo doble: que el Elche pierda o empate su encuentro frente al Deportivo y que el Oviedo no venza al Cádiz.

Los locales, aunque ya sin nada en juego, llegan con una dinámica competitiva que los hace peligrosos, según señaló el técnico de los burgaleses, Alessio Lisci, en la previa del encuentro.

"Es un rival que últimamente está haciendo unos buenos partidos, a todo el mundo le está costando ganarles, hace poco le ganó al Racing. Va a ser complicado y hay que estar muy bien", advirtió Lisci.

El Mirandés encara la cita sabiendo que no depende de sí mismo, pero con la moral alta tras su buen partido ante el Almería, pese a no obtener la victoria. "El equipo sale bien, está fuerte y con muchas ganas, hemos tenido que trabajar a nivel psicológico, pero están increíbles", subrayó Lisci, satisfecho con la respuesta anímica de su plantilla.

En cuanto al parte médico, las noticias son positivas y Julio Alonso está completamente disponible, y aunque Hugo Rincón no ha entrenado con el grupo por molestias en el pie derecho, su evolución es buena y Alessio señaló que "no está totalmente descartado" al igual que Tachi, que sigue progresando.

Un aspecto que si tendrá que tener en cuenta Alessio Lisci, de cara a posibles jornadas posteriores es la lista de apercibidos, pues Raúl Fernández, Tomeo, Hugo Rincón, Joel Roca, Izeta y Panichelli tienen cuatro tarjetas y en caso de ver amarilla contra el Cartagena se perderían el partido de ida en un hipotético playoff donde el Mirandés aspira a ser tercero o cuarto y por lo tanto tenga el factor campo durante la semifinal.

"Ascender está en nuestras manos, por la vía rápida lo era ante el Almería, pero estamos contentísimos y a darlo todo este finde y si no, a por el play-off con todo”, concluyó el técnico rojillo.

Alineaciones probables:

Cartagena: Toni Fuidias; Aguirregabiria, Alcalá, Kiko Olivas, Nacho Martínez; Andy Rodríguez, Sergio Guerrero, Pepín Machín; Dani Luna, Óscar Clemente y Álex Millán.

Mirandés: Raúl Fernández, Iker Benito, Juan Gutiérrez, Eguiluz, Tomeo, Víctor Parada, Reina, Gorrotxategi, Lachuer, Izeta y Panichelli.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla, del comité andaluz.

Estadio: Cartagonova.

Hora: 18.30. EFE

1011865

ij/vfr/aam