Barça y Liceo buscan poner el 2-0 de la semifinal; Calafell y Reus, igualar la serie

Barcelona, 31 may (EFE).- El Barça y el Deportivo Liceo tratarán este sábado de sumar el segundo punto de sus respectivas semifinales del 'play-off' por el título de la OK Liga ante el Parlem Calafell (12:00) y el Reus Deportiu Virginias (12:30) , respectivamente, quienes confían en que esta vez los pequeños detalles caigan de su lado para igualar la serie y no quedarse al borde de la eliminación.

El primer partido de ambas eliminatorias fue un pulso de máxima igualdad entre equipos que se conocen a la perfección. Los errores puntuales y el acierto en momentos clave inclinaron la balanza del lado de los conjuntos locales, que ahora disponen de una oportunidad para mantener el factor pista y trasladar la presión a sus rivales de cara a los terceros partidos de la próxima semana.

Por un lado el campeón de las dos últimas ediciones, el Barça, tuvo que remontar ante un combativo Parlem Calafell que se adelantó hasta en dos ocasiones (0-1 y 1-2). El tanto definitivo (3-2) lo firmó Ignacio Alabart, que volvió a ser decisivo, como ya lo fue en cuartos ante el PAS Alcoi, al transformar una falta directa.

Para encarrilar la serie, el equipo dirigido por David Cáceres deberá elevar su nivel de concentración defensiva, pero sobre todo mejorar su eficacia ofensiva. En el primer encuentro llevó el control del juego, aunque le costó transformar su dominio en goles.

El Calafell, por su parte, pagó caro el lastre de las nueve faltas acumuladas en la segunda mitad, que le condicionaron en los minutos finales.

Para tener opciones de ganar este domingo, deberá moderar la intensidad en los contactos —muy vigilados por el arbitraje— y evitar conceder tantas llegadas claras a la portería defendida por Gerard Camps, quien sostuvo al equipo tarraconense hasta el pitido final.

Más apuros pasó el Deportivo Liceo, en un duelo lleno de alternativas que se decidió en los penaltis (5-4) tras una prórroga sin goles a la que se llegó, gracias al empate de Franco Ferruccio a veinticinco segundos del final.

La temporada está siendo complicada para el equipo dirigido por Juan Copa, que tras quedar fuera de la Liga de Campeones y la Copa del Rey, ve en la OK Liga su última oportunidad de evitar un curso en blanco.

Sus problemas defensivos y la dependencia ofensiva de su capitán David 'Dava' Torres, máximo asistente de estos 'play-off' con cuatro pases de gol, marcan su irregularidad.

Por su parte, el Reus Deportiu Virginias lamenta la oportunidad perdida tras fallar los diez penaltis de la tanda, lo que le costó la derrota en un partido que llegó a ganar a solo treinta segundos del final del tiempo reglamentario.

El equipo de Jordi Garcia puede agarrarse al precedente de la fase regular para igualar la eliminatoria, pues venció en Riazor por un contundente 2-5, aunque la victoria se remonta a enero.

Tras estos partidos, las series se trasladarán a Calafell y Reus, respectivamente, donde se disputará el tercer partido y, en caso de ser necesario, también el cuarto. EFE

