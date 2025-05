Gallardo afirma que llega como diputado para "plantar cara" y Guardiola replica que "busca refugio" dinamitando al PSOE

El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido este jueves que ha llegado a la Asamblea autonómica "a plantar cara", mientras la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le ha replicado que llega "buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera".

Además, "se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y de darme lecciones", ha criticado Guardiola a Gallardo, del que ha criticado su "maraña de mentiras, de excusas, de sinvergonzonería, de ocurrencias que le han traído" a la Asamblea de Extremadura.

De esta forma se han pronunciado Gallardo y Guardiola este jueves en su primer debate en la Asamblea de Extremadura, poco después de que el dirigente socialista haya tomado posesión como diputado autonómico, y a raíz de una pregunta el "valor" que "le otorga al diálogo en su acción de gobierno".

Gallardo ha iniciado la formulación de su pregunta explicando que llega a la Asamblea "con la convicción de quien representa a miles de extremeños", así como "con un profundo sentido de la responsabilidad, con honor de representar a sus paisanos, pero también con toda la determinación", ha dicho.

"He venido para quedarme, para dar la batalla, he venido sin complejos, por una Extremadura más justa, más digna y con futuro", ha espetado Gallardo a la presidenta de la Junta, a la que ha acusado que desde que anunció su entrada en la Asamblea, tanto ella como "sus socios de la ultraderecha han intentado convertir" su decisión "en un problema personal (a raíz de su procesamiento en la causa que afecta al hermano del presidente Pedro Sánchez), pero no lo es, no lo será mal que les pese".

Según ha señalado Gallardo, "el problema real, el que angustia a miles de familias extremeñas, es la deriva a la que están llevando ustedes a esta tierra", ya que en los dos años que lleva gobernando Guardiola, "Extremadura ha pasado de ser una comunidad estable y atractiva para la inversión extranjera, a la inestabilidad, al ruido y los líos de las derechas", ha lamentado.

Por todo ello, el dirigente socialista ha señalado que ha "venido a esta Asamblea a plantar cara, a defender un proyecto progresista que apuesta por la igualdad, la cohesión social y los servicios públicos", que a su juicio, Guardiola "está desmantelando".

Gallardo que ha recordado que este pasado miércoles se cumplieron dos años de las últimas elecciones autonómicas que Guardiola "perdió", mientras que él consiguió su "sexta mayoría absoluta en Villanueva de la Serena", tras lo que ha considerado que a la presidenta extremeña "le incomoda" que él esté en la Asamblea: "¿sabe por qué? Porque usted y yo somos diferentes", ha apuntado el dirigente socialista.

Según ha aseverado Gallardo, el gobierno de Guardiola "ha llevado a la sanidad pública al caos", y Extremadura es la región "donde más tiempo hay que esperar para operarse", y además "ha eliminado la gratuidad de los comedores escolares, y está privatizando por la puerta de atrás la educación infantil de cero a tres años", ha dicho.

Así, "lo único que sabe hacer bien, lo de siempre, bajarle los impuestos a los ricos y castigar a las clases trabajadoras", ha espetado el dirigente socialista a Guardiola, de la que ha criticado que "su Gobierno desprecia hoy a las víctimas del franquismo derogando la Ley de la Memoria Histórica", ha lamentado.

Por todo ello, Gallardo ha reafirmado que "esta tierra necesita un Gobierno y no su marketing personal, ni sus fotos, ni sus excusas", por lo que ha preguntado a la presidenta de la Junta si "¿está usted dispuesta a sentarse con el Partido Socialista para trabajar en serio por los problemas de Extremadura".

GUARDIOLA CRITICA LA "SINVERGONZONERÍA"

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha replicado a Miguel Ángel Gallardo que llega a la Asamblea como "aforado exprés" y lo hace "buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera".

En ese sentido, la presidenta extremeña ha reafirmado que "el diálogo, el decoro, la transparencia son y van a ser siempre parte" de su acción de gobierno, unos valores que a su juicio son "tan incomprensibles para el idioma sanchista", tras aseverado que el valor que le otorga al diálogo "es inversamente proporcional al respeto que tiene usted por las instituciones y por la imagen de Extremadura".

María Guardiola ha espetado a Gallardo que "no es víctima de nada": "Usted no defiende ningún derecho. Usted no cree en la justicia", sino que a juicio de la presidenta extremeña, "es una persona que entiende la gestión pública como ese lugar donde hacer y deshacer a su antojo, pero le han pillado, señor Gallardo, le han pillado".

Así, y aunque "no es lo más honroso ni lo más elevado", Guardiola le ha dado la bienvenida al templo de la palabra, "aunque usted no esté aquí para eso", sino que Gallardo ha llegado a la Asamblea "como aforado express", ha aseverado.

En ese sentido, la presidenta extremeña ha instado a la Gallardo a que no le pida "por pura educación que entre de su mano en el delirio que tiene usted montado, en esa maraña de mentiras, de excusas, de sinvergonzonería, de ocurrencias que le han traído hasta aquí", tras lo que ha preguntado que "¿cuándo fue la última vez que usted dijo la verdad?", ha planteado.

Así, María Guardiola ha reafirmado que Gallardo "pertenece al PSOE de Sánchez, que es "un Gobierno que no da una sola explicación, ni por el apagón, ni por el caos ferroviario ni por los privilegios del separatismo", y que "no escucha a la oposición porque se salta el control parlamentario".

Además, ha aseverado que se trata de "un Gobierno que mira para otro lado por los muchos casos de corrupción que afectan al PSOE entre ellos el suyo", ha espetado Guardiola a Gallardo, quien ha aseverado que frente a eso, el gobierno de la Junta de Extremadura va "a seguir trabajando con diálogo, con decoro y con transparencia".

En cualquier caso, la presidenta extremeña que ha pedido "respeto a las instituciones" y a quienes las representamos, "porque las instituciones están por encima de las siglas, aunque el sanchismo haya quebrado ese principio básico de nuestra democracia".

Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura ha valorado que "afortunadamente, hoy Extremadura está centrada en la más respuestas para las familias y para las empresas extremeñas", una región donde "hoy no hay miedo" y "se acabó la política de chinchetas, se acabó el compadreo", ha concluido.