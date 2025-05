El Baxi Manresa, a por la novena posición que puede abrir una plaza europea

Manresa (Barcelona), 29 may (EFE).- El Baxi Manresa buscará este viernes (21:00h CET) ante el La Laguna Tenerife finalizar entre los nueve primeros clasificados de la Liga Endesa para tener más posibilidades de optar a una plaza de competición europea la próxima temporada.

Los del Bages, que acumulan cinco derrotas consecutivas y no ganan desde mediados de abril, ya no tienen opciones de disputar el ‘play-off’, pero eso no significa que no tengan nada en juego ante el conjunto tinerfeño.

El equipo dirigido por Diego Ocampo, décimo en la clasificación con 16 triunfos y 17 derrotas, está empatado con el noveno, el UCAM Murcia, pero con el 'basket-average' perdido ante los murcianos.

Esto supone que, para poder sellar la novena posición de la Liga Endesa, el Baxi Manresa deberá ganar al La Laguna Tenerife, y esperar que el UCAM Murcia no gane en su visita al Dreamland Gran Canaria.

Por otro lado, el conjunto canarista sí que tiene cosas en juego, y es que necesita ganar en el Nou Congost para certificar la segunda posición y tener el factor cancha en los cuartos de final y en unas hipotéticas semifinales.

En la última jornada disputada, el Baxi Manresa cayó en la pista del MoraBanc Andorra por un ajustado 83-81, resultado que certificó la imposibilidad de disputar las eliminatorias por el título.

Para el duelo ante el La Laguna Tenerife, Ocampo tendrá la baja confirmada del ala-pívot Armel Traoré, que sigue en proceso de recuperación de una lesión en el astrágalo.

Este será el cuarto partido que enfrente a manresanos y laguneros esta temporada, con pleno de victorias para los insulares. En la primera vuelta de la Liga Endesa disputado en Tenerife, el Baxi Manresa cayó por 94-86.

Posteriormente en los otros dos encuentros disputados en la Liga de Campeones de la FIBA, el La Laguna Tenerife salió victorioso en ambos: 73-84 en el Nou Congost y 81-71 en el Pabellón Santiago Martín. EFE

jvs/fa/og