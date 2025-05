Andalucía: No incluir la financiación en Conferencia de Presidentes huele a cupo catalán

Sevilla, 27 may (EFE).- El Gobierno andaluz está convencido de que el Ejecutivo central no quiere incluir la reforma del modelo de financiación autonómica en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes porque "huele a cupo catalán" y se le va a "dar la espalda" a las comunidades que desean que se produzca dicha reforma.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado este martes que abordar la reforma de un modelo de financiación es "fundamental" para Andalucía al ser una de las comunidades infrafinanciadas.

La consejera ha lamentado que el Gobierno central viva "a espaldas" de los ciudadanos pese a que los andaluces necesitan una financiación "adecuada", algo que, según ha sostenido, no está en la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni en la de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Aunque ha confiado en que las comunidades puedan lograr que se aborde la financiación, ha insistido en que tiene la sensación de que no es un asunto que está "en la cabeza ni en la agenda" del presidente del Gobierno pese a que se trata de una cuestión "vital" para los ciudadanos.

"No se entiende que se convoque la Conferencia de Presidentes y no se aborde el problema de la financiación", ha advertido España, quien ha reiterado que es el Gobierno central el "responsable" de presentar un nuevo sistema.

La consejera ha señalado que el Comité Técnico de Evaluación sobre financiación autonómica se ha reunido hoy con las comunidades autónomas, a las que se les ha trasladado que incluso "no hay fecha" para que se vaya abordar la reforma de la financiación, por lo que ha insistido en que lo único que hace el Ejecutivo es "marear la perdiz".

Ha calificado de "tomadura de pelo" la reunión técnica porque se ha producido tres meses después de la última y "no han avanzado nada", hasta el punto de que se le ha dicho a las comunidades autónomas que "no hay fecha" para que se pueda producir, por lo que en la actual legislatura "no va a haber" reforma. EFE