La mayoría parlamentaria navarra apoya revisar los contratos comerciales con Israel

Pamplona, 26 may (EFE).- La mayoría del arco parlamentario navarro ha mostrado su apoyo este lunes a la decisión del Gobierno de Navarra de revisar los contratos comerciales relacionados con Israel, aunque algunos han apuntado que es una medida que "llega tarde".

Los portavoces de los grupos han atendido a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral, donde la mayoría ha coincidido en que es "inaceptable" lo que está ocurriendo en Gaza.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que, hace meses, denunciaron lo que hacía Hamás, pero que "desde el humanismo cristiano, no se puede tolerar lo que ocurre en Gaza, es inaceptable". También ha afirmado que no le parece mal que se llame genocidio, aunque no se ha referido con ese término a lo que está ocurriendo.

UPN exige el alto el fuego, que llegue la ayuda humanitaria y constata que "Israel está siendo cuestionada a nivel internacional". Sobre el anuncio de romper relaciones comerciales, Esparza ha explicado que "en otros países se pisotean derechos humanos y no se actúa de la misma manera. Hay que ver de qué magnitud estamos hablando más allá del gesto. Si ayudara a que paren los bombardeos, votamos con las dos manos".

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha condenado "el genocidio de Israel en Palestina". Ha añadido: "celebramos el liderazgo de España reconociendo a Palestina. Israel sigue matando a más de 54.000 personas. Matando también de hambre".

Para Laura Aznal, de EH Bildu, esta medida "llega demasiado tarde ante el genocidio y el intento de exterminio del pueblo palestino. No sé cuantos niños tienen que ser asesinados para que las posturas cambien. Es una medida oportuna, creo que no es posible pensar que Israel está ejerciendo su derecho a la legítima defensa".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que "es vergonzante que desde la comunidad internacional se esté permitiendo este genocidio. Se está tratando de manera injusta". La medida les parece "adecuada", ya que "desde cada ámbito se debería forzar que la situación cambie de rumbo".

El portavoz del PP, Javier García, ha sido el único que no ha condenado lo que ocurre en Palestina y ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de no colaborar con la organización del Campeonato Europeo de Sótbol femenino por la participación de Israel.

"Pamplona financia a quien exalta el terrorismo con la Korrika (carrera en favor del euskera) y luego se entretiene con temas fuera de sus competencias. Somos conscientes de que el enemigo es el terrorismo de Hamás. Hay que buscar la paz en su conjunto. El Gobierno tendría que revisar si hay algún contrato con alguna entidad que financia el terrorismo", ha dicho.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha valorado la medida propuesta por Chivite, aunque ha afirmado que llega tarde, haciendo hincapié en que su grupo ha propuesto numerosas iniciativas del estilo.EFE