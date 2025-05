Abad Faciolince: "Estamos locos si defendemos a Putin y a Netanyahu"

Magdalena Tsanis

Madrid, 26 may (EFE).- El 27 de junio de 2023 el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sobrevivió a un ataque ruso durante un viaje solidario a Ucrania que dejó trece muertos, una experiencia sobre la que reflexiona en 'Ahora y en la hora', un ejercicio de memoria y catarsis y un homenaje a las víctimas.

"Estamos locos si defendemos la invasión de Putin y la venganza desmedida de Netanyahu", ha dicho a EFE el autor de 'El olvido que seremos', que presenta estos días en Madrid su nueva obra y que estará firmando ejemplares en la Feria del Libro que arranca el próximo fin de semana.

'Ahora y en la hora' (Alfaguara) está dedicado especialmente a la escritora ucraniana Victoria Amelia, su guía y compañera de viaje, fallecida a consecuencia del impacto de un misil con 600 kilos de explosivo que estalló sobre la pizzería de Kramatorsk, en la región del Donetsk, donde se encontraban cenando.

El azar quiso que, momentos antes de la explosión, y debido a sus problemas de audición, el escritor colombiano se cambiara de silla y Amelia ocupó la que él dejó libre, circunstancia sobre la que confiesa haber reflexionado hasta casi enloquecer.

"Es muy inquietante asumir que a veces la vida depende de algo de tan trivial; uno se pone a pensar y medio enloquece y es esa locura la que trato de desenredar un poco al escribir", ha señalado.

La propuesta del viaje surgió a raíz de una invitación de sus editoras ucranianas para visitar la feria del libro de Kiev. Una vez allí, su amigo colombiano Sergio Jaramillo, impulsor de la iniciativa solidaria 'Aguanta Ucrania' y la corresponsal de guerra Catalina Gómez le convencieron para acercarse algo más al frente de guerra. "Me dejé arrastrar y allá fue donde ocurrió lo más grave", afirma.

Abad Faciolince dice que le asombra tanto la "fragilidad" e "injusticia" de la vida como "la maldad de un autócrata como Putin" y denuncia que, tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la primera potencia de Occidente "haya resuelto traicionar completamente lo que Estados Unidos venía haciendo, abandonar a Ucrania, darle la espalda y hasta culpar a Zelenski de la invasión, como si fuera lo mismo invadir que ser invadidos, atacar que ser atacados".

Mientras escribía sobre Ucrania, al colombiano le atormentaba que la gente estuviera muriendo de hambre en Gaza con el asedio de Israel, por lo que inicialmente combinó la crónica testimonial para relatar la experiencia ucraniana con una parte de ficción sobre "un viejo que se obstina en meter comida de contrabando en Gaza".

"Quería ocuparme también de la otra infamia que empezó mientras yo escribía lo de Ucrania", sostiene. Sus editoras le convencieron para dejarlo al margen, pero no descarta publicarlo en el futuro como un relato independiente.

"Veo perfectamente con los dos ojos, veo que hay horror y víctimas inaceptables en las dos guerras", afirma el escritor, que ve tan "indefendible" el ataque de Hamás a Israel que dio inicio al asedio como la "venganza salvaje, totalmente desmedida y desmesurada" de Netanyahu.

En 'El olvido que seremos', su novela más conocida, Abad Faciolince también abordó un trauma vital a consecuencia de una muerte violenta, la de su padre, asesinado en Medellín en 1987.

"En el libro de mi padre yo le daba voz a él, que ya no la tenía y aquí también trato de darle voz a Victoria, ahora que ya no la tiene. No es lo mismo la relación de amor con un padre que con una persona que apenas habías conocido, pero yo me fui haciendo amigo de Victoria a medida que escribía el libro", asegura.

"Cuanto más sabía sobre ella, más íntimamente ligada a mí la sentía hasta un punto casi de sentir que algunas páginas de este libro me las dictaba ella". EFE

