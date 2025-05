Marlen Reusser: "Fiché por Movistar por esto y estoy súper contenta de que estemos aquí"

Espinosa de los Monteros (Burgos), 24 may (EFE).- Marlen Reusser, corredora suiza del Movistar Team, no ha ocutlado su entusiasmo tras una jornada memorable en la que se ha llevado la victoria en la etapa 3 y ha asumido el liderato de la clasificación general de la Vuelta a Burgos: "fiché Movistar por esto y estoy súper contenta de que estemos aquí”, ha declarado emocionada al finalizar la etapa.

Su actuación no solo ha reflejado su ambición personal, sino también el excelente momento colectivo que vive el equipo español en esta competición.

La jornada fue táctica y controlada, hasta que Reusser decidió cambiar el ritmo con una aceleración inesperada y ha reconocido que no "tenía tanto tiempo", que no necesitó "atacar" porque "el ritmo no era tan fuerte" y por eso pensó "en acelerar un poco más" y lanzarse.

"No era exactamente así como estaba planeado, pero salió así", ha explicado sobre el momento clave que la llevó a cruzar la meta en solitario, y ha subrayado el papel fundamental de sus compañeras y del cuerpo técnico.

"El equipo es increíble, estoy realmente muy feliz. Ya se vio ayer: hicieron un trabajo perfecto. Y hoy, aunque no liderábamos la general al inicio, dijimos que quizá lo haríamos al final, así que corrimos con esa mentalidad", ha señalado la corredora que ha elogiado la labor táctica y física del equipo, destacando incluso el esfuerzo de su compañera Paula Patiño en los tramos decisivos.

La suiza, reconocida por su fortaleza en la contrarreloj, también ha compartido su entusiasmo por volver a enfrentarse a una especialidad que no disputa desde hace tiempo.

"Normalmente soy un buen contrarrelojista, pero mi última contrarreloj fue hace casi dos años. Esta es mi primera contrarreloj desde hace casi dos años, así que casi no me acuerdo y tengo mucha curiosidad por volver a hacer una contrarreloj”, ha apuntado. la líder entre risas. EFE

