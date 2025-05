Diana Morant pide a Mazón que esté a la altura y trate bien a las víctimas de la dana

València, 24 may (EFE).- La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que esté "a la altura de las circunstancias", "trate bien" a las víctimas de la dana y "no las insulte ni maltrate más", y ha subrayado que no puede celebrarse una comisión de investigación de la dana sin dar voz a los afectados.

Morant se ha pronunciado en estos términos tras participar en el Congreso del PSVP de la ciudad de València al ser preguntada por la llamada de Mazón a las asociaciones de víctimas de la dana para reunirse con ellas, según se ha conocido este sábado.

Para la secretaria general de los socialistas valencianos, "todo lo que hagamos por las víctimas será poco" y por eso Mazón debe atenderlas "como corresponde" y "a la altura" de su cargo como president de la Generalitat.

Se ha preguntado cómo se puede celebrar una comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes en la que no tengan voz "las personas más afectadas, las que la han sufrido e incluso han perdido algún familiar"; por eso, ha recordado, la comisión de investigación del Congreso, que presidirá la exalcaldesa de Quart de Poblet Carmen Martínez, "garantizará" que las víctimas "tengan voz y se escuche su verdad".

"Ante tanta mentira que hemos escuchado, lo que necesitamos es verdad, la verdad de las víctimas y la verdad de lo que pasó para reparar. La verdad es reparadora y las mentiras maltratan", ha dicho Morant, que ha pedido de nuevo a Mazón que "deje de maltratar con tanta mentira a las víctimas".

Preguntada si las reuniones celebradas por parte de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y la Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Delegación del Gobierno en Valencia este jueves, y el pasado día 13 en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tienen que ver con la llamada de Mazón, ha afirmado ser "incapaz" de ponerse en la mente del president.

"Soy incapaz de no haber hecho nada como Mazón, de haber estado en el Ventorro el día que la gente estaba perdiendo su vida y estaba ahogándose, y de haber tratado de la manera infame que ha tratado a las víctimas de la dana", ha manifestado.

Para Morant, "lo último que puede hacer Mazón es reprochar, la actitud no es esa. La actitud para hablar con las víctimas es de absoluta empatía, de ponerse en la piel de las personas que han sufrido la pérdida de sus familiares y no se me ocurre otra cosa que respetarlas".

Ha reiterado su petición a Mazón de tratar bien a las víctimas: "Ya se lo pido casi como persona. Y con mucha humildad, que las trate bien, por el amor de Dios".

La dirigente socialista se ha referido a la secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, también delegada del Gobierno, para decir que ha demostrado en la dana estar "a la altura" de una ciudad como València, a diferencia -a su juicio- de la alcaldesa María José Catalá, que "no envió solidariamente toda la ayuda o los servicios públicos que se podían haber enviado a las poblaciones vecinas" afectadas por las inundaciones.

Ha recordado además que València acoge cada día 29 "una marcha ciudadana que clama por la verdad y clama por la justicia".

La Comunitat Valenciana ha tenido "en el peor momento de la historia el peor Gobierno", no solo Mazón sino todo el Consell, que "ha estado desaparecido y lo sigue a día de hoy", y si no fuera por los alcaldes y alcaldesas y el Gobierno de España, la ciudadanía "no vería todavía la esperanza en el futuro", ha concluido. EFE