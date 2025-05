Yolanda Díaz avanza que el Estatuto del Becario está en el "carril de entrada" del Consejo

Madrid, 23 may (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este viernes que el denominado Estatuto del Becario está en el "carril de entrada" para su aprobación en el Consejo de Ministros.

En una jornada sobre derechos laborales de los jóvenes junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, Díaz ha incidido en que se trata de una "norma clave" que va a generar "grandes adversarios" y que ha tenido diferencias en el seno del Gobierno de coalición.

El Ministerio de Trabajo reactivó a finales del año pasado la tramitación del proyecto de ley del Estatuto del Becario, que pretende dotar de derechos al colectivo y que quedó paralizado en la anterior legislatura con el adelanto electoral.

La norma, pactada con los sindicatos UGT y CCOO, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

"Es un reducto de precariedad", ha destacado la vicepresidenta.

Tanto Díaz como Rego han defendido en el debate la necesidad de que los jóvenes tengan trabajos con condiciones dignas que les permitan poner en marcha sus proyectos de vida.

La vicepresidenta ha añadido que con 1.599 euros al mes, la mediana salarial en España, "no se puede vivir" y ha incidido en el problema que suponen los precios de la vivienda para una generación que rechaza llamar "de cristal".

"Llamar a la juventud española de cristal es una ofensa", ha subrayado.

"No vale todo, no vale cualquier condición para estar en un trabajo", ha añadido Díaz, que ha animado a los jóvenes a usar los canales de denuncia con los que cuenta la Inspección de Trabajo y ha querido dejar claro que juventud y trabajo no pueden ser iguales a precariedad.EFE