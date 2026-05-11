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Santa Fe confía en clasificarse a semifinales ante su público y América va por la sorpresa

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Bogotá, 11 may (EFE).- Independiente Santa Fe confía en clasificar este martes a las semifinales de la liga colombiana ante su público cuando reciba en el estadio El Campín de Bogotá al América de Cali, que busca sorprender tras haber igualar 1-1 en el primer partido.

Los capitalinos se llevaron un empate de su visita a Cali con una anotación del veterano Hugo Rodallega, quien se espera que lidere al equipo en la juego de vuelta.

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Sin embargo, como pasó en la ida, es posible que el central argentino Emmanuel Olivera y el lateral Helibelton Palacios no estén en este partido por las lesiones musculares de las que aún no se han recuperado completamente.

En cuanto al resto del equipo, el estratega uruguayo Pablo Repetto contará con sus otras figuras, incluidos el volante argentino Nahuel Bustos, el extremo Ómar Fernández Frasica y el lateral Mateo Puerta, quien regresó a las canchas tras superar una lesión.

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"Creo que sabíamos que iban a tener la posesión al inicio del juego pero no nos generaron muchas situaciones. Tuvo que haber un ganador y pudimos ser nosotros", expresó Repetto tras el juego de ida.

América, por su parte, sabe que debe mejorar su rendimiento de cara al juego de vuelta y tratará de llevarse la victoria de El Campín tras no haber obtenido el resultado esperado en la ida.

"Para lo normal, el equipo que está de visita y consigue un empate es un gran resultado, y para el local, se va a hablar que no. Al final, es una serie de 180 minutos, entendemos que la serie está abierta, que somos dos equipos muy parejos y que va ser un partido luchado", expresó el entrenador del América, David González.

Los Diablos Rojos tendrán que lidiar con la baja del creativo Yeison Guzmán, uno de los mejores jugadores del equipo, por lesión.

No obstante, González espera aprovechar el buen momento que viven otros jugadores como el atacante Tomás Ángel, el veterano goleador Adrián Ramos, el centrocampista Josen Escobar, y el portero brasileño Jean Fernandes.

El martes, el Atlético Nacional recibirá al Internacional de Bogotá con la mirada puesta en revalidar el 2-1 conseguido en la ida, disputada el sábado pasado en la capital colombiana.

El equipo de Medellín no está viviendo su mejor momento, pero está cerca de las semifinales gracias al trabajo de jugadores como el creativo Juan Manuel Rengifo y el central William Tesillo.

Internacional, entre tanto, no tiene nada que perder y buscará la remontada, liderado en cancha por el extremo colombo-inglés Ian Carlos Poveda, que anotó en la ida, y por los uruguayos Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti.

12.05: Atlético Nacional-Internacional e Independiente Santa Fe-América de Cali.

13.05: Deportivo Pasto-Deportes Tolima y Junior-Once Caldas. EFE

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