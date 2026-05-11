Cribados de cáncer y sanidad pública enfrentan a los candidatos en el debate electoral

Sevilla, 11 may (EFE).- Los fallos en los cribados del cáncer de mama y la sanidad pública han centrado los principales enfrentamientos entre los candidatos a la Presidencia de la Junta que participan este lunes en el debate electoral de RTVA para los comicios andaluces del 17 de mayo.

El segundo bloque del debate entre Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) ha empezado con los tres representantes de la izquierda pidiendo explicaciones a Moreno sobre el fallo de los cribados antes de que los ciudadanos vayan a las urnas el próximo domingo.

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Moreno ha señalado que todos los candidatos se han unido para cuestionarle y ha explicado que el problema de los cribados afectó a 3.217 mujeres, ante lo que "se pidió disculpas" y se aprobó un plan de choque y la contratación de más personal.

Sobre la cuestión de los cribados, Moreno ha indicado que su padre falleció después de que Montero, entonces consejera de Salud, prometiera la puesta en marcha de los cribados de cáncer de colon sin llegar a ponerlos en marcha. "Me han llamado asesino -ha afeado al PSOE- en sus redes sociales, no sé qué debería llamarles yo", ha indicado el popular.

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García, sobre los cribados, ha preguntado si el problema se debió a la falta de personal o a la "privatización" del servicio en una exigencia de saber "qué pasó" a la que se ha unido Montero -"es impresentable ir a las elecciones sin saber cuántas mujeres han fallecido"- y también Maíllo, quien ha apuntado a Moreno como responsable directo de la crisis de los cribados de cáncer de mama -"debería haber dimitido"-.

Gavira ha preferido centrar su tiempo en este bloque del debate en señalar las propuestas de su formación sobre la 'prioridad nacional' y ha cargado contra PSOE y PP como responsables, "ahora y antes", de "los problemas" que pueda tener Andalucía en los servicios públicos sanitarios o de vivienda.

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El líder de Vox ha vinculado inmigración y delincuencia y ha criticado que se destinen recursos a quienes llegan a Andalucía en detrimento de centros de salud o ayudas a los mayores.

En este bloque, centrado en servicios públicos, los candidatos han presentado también medidas que piensan aplicar en caso de llegar a la Presidencia de la Junta. Es el caso de Montero, quien ha planteado una norma que garantice que los andaluces vean a su médico en menos de 48 horas o una "intervención que rescate al sistema público" para eliminar las listas de espera, que "matan".

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Moreno ha respondido recordando que durante los gobiernos del PSOE e IU las listas de espera llegaron a ser de 1.275 días y que su ejecutivo ha tenido que "aflorar" medio millón de pacientes no registrados anteriormente.

Maíllo ha planteado, como Montero, la necesidad de eliminar las listas de espera, asunto con el que ha coincidido con García, quien ha recordado que Moreno en 2018 prometió limitar la espera para ver el médico y no ha cumplido.

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Gavira, sobre la cuestión sanitaria, ha vinculado el "colapso" del sistema a la inmigración y ha criticado que, pese a que la comunidad tiene una recaudación récord, se mantenga con las "peores" listas de espera del país. EFE