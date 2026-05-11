Stuani: "La sensación es de euforia máxima"

Madrid, 11 may (EFE).- Christian Stuani, delantero uruguayo del Girona, dijo que el punto sumado con un gol suyo a los 89 minutos les deja "una sensación de euforia máxima" a falta de "tres finales" para concluir el campeonato liguero en busca de la permanencia.

El Rayo y el Girona empataron en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacía la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

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"La sensación es de euforia máxima por conseguir un punto así. Conseguir esto nos da la vida ya que estamos viviendo una situación de mucha importancia. Cada punto y cada momento es clave y hay que valorarlo", dijo Stuani, en declaraciones a Movistar +.

"Hemos intentado no tomar riesgos y marcar un gol que al final ha llegado pero creo que el empate es justo", comentó el delantero uruguayo, que reconoció que, con solo dos puntos de ventaja sobre el descenso, tendrán que buscar la permanencia la próxima jornada.

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"Tenemos tres finales por delante pero nos vamos a casa con la sensación de conseguir algo importante para mantener al equipo en Primera", finalizó. EFE