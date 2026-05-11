El uruguayo Stuani firma su cuarto gol ante el Rayo y mantiene las esperanzas del Girona

Madrid, 11 may (EFE).- El delantero uruguayo del Girona Christian Stuani marcó su cuarto gol en esta temporada que supuso el empate (1-1) ante el Rayo Vallecano este lunes y consigue mantener viva las opciones de permanencia al colocarse dos puntos por encima del descenso.

Con el partido ya en el tiempo de descuento, el gol del empate llegó en el minuto noventa a manos del uruguayo Stuani, quién consiguió un punto de oro para los de Míchel que les permite coger aire y ponerse a dos puntos por encima del descenso a falta de tres jornadas para que concluya la temporada liguera.

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Por su parte el delantero brasileño del Rayo Vallecano Alemao, autor del 1 a 0, firmó su tercer tanto en la presente temporada, que por un momento dio los tres puntos al conjunto rayista, pero tras el gol de Stuani, el Rayo sumó un punto que le coloca décimo en la clasificación con cuarenta y tres puntos.

El brasileño fue designado mejor jugador del partido y se une a sus compañeros de equipo Isi Palazón y Sergio Camello, con tres goles en su palmarés esta temporada.

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-- Clasificación tras 35 jornadas:

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

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- Con 22 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

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- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona)

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

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- Con 14 goles: Borja Iglesias (4p) (Celta)

- Con 13 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona)

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- Con 12 goles: Toni Martínez (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

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- Con 10 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Moleiro (Villarreal).

- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

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- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Jutglá (Celta); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad) y Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Ilyas Chaira (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) (Celta); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) (Athletic); Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal); Stuani (URU) (2p) (Girona).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p), Camello, Alemao (BRA) (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Sadiq (NIG) y Diego López (Valencia); Comesaña y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 2 goles: Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Dolan (ING) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Víctor García, Dela (1p) (Levante); Pablo Torre, Virgili y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN),'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon (Villarreal).

- Con 1 gol: Ibrahim Diabate (CIV), Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Lejeune (FRA), Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona, Andrés Castrín, Oso, Kike Salas (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe); Jeremy Toljan (Levante, contra Osasuna). EFE