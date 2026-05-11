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La izquierda critica el empleo precario y Moreno ve a Andalucía en el podio económico

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Sevilla, 11 may (EFE).- Los partidos de la izquierda han coincidido este lunes, durante el debate electoral en la RTVA, en que el Gobierno del PP en Andalucía ha contribuido a la "precariedad" en el empleo, mientras que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha sacado pecho porque Andalucía ya está "en el podio" económico.

El debate celebrado en Canal Sur Televisión entre los cinco candidatos de los partidoS con representación parlamentaria ha tenido un punto álgido en las críticas de los partidos de la oposición hacia el Gobierno andaluz, aunque el presidente del Ejecutivo ha destacado la mejora de las cifras durante su mandato.

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Tanto María Jesús Montero (PSOE) como Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) han acusado al Gobierno andaluz de no acabar con el empleo "precario", y el candidato de Adelante llegó a tachar a la Junta de ser "la principal empleadora y la que mantiene más empleo precario".

Moreno se ha defendido explicando que Andalucía ha crecido económicamente en los años de su mandato hasta el punto de que "ya estamos en el podio, algunas veces con la medalla de oro, otras con la de plata y otras con la de bronce", al contrario de lo que ocurría en etapas anteriores.

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El candidato del PP ha subrayado que la situación en Andalucía ha mejorado en empleo, en creación de empresa y en exportación pese a que desde el Gobierno de Pedro Sánchez les ha "frito a impuestos", al tiempo que les ha recordado a los oponentes que Andalucía es la que más licita en obra pública.

Moreno ha destacado que el gobierno de Sánchez es el que más ha ingresado por los impuestos y sin embargo ha hecho "cero" kilómetros de cercanías, de media distancia, de carreteras y ha destinado menos dinero a autónomos.

María Jesús Montero ha reprochado a Moreno que se arrogue los datos de crecimiento de empleo cuando desde el PP a nivel nacional critican los números y al Gobierno de Sánchez, y ha denunciado que "nunca ha alzado la voz" en contra de la precariedad laboral.

José Ignacio García ha lamentado que una persona que gana 80.000 euros al año puede desgravarse las clases de inglés, y otra que gana 25.000 no se puede desgravar por la vivienda, de forma que la política fiscal del Gobierno de Moreno favorece a las "grandes rentas" o les obliga a un seguro privado.

Llamó la atención Antonio Maíllo sobre que el 1 de mayo el presidente de la Junta estaba reunido con los empresarios, algo que, en su opinión, deja "a las claras" con quién está y a quien baja los impuestos.

Por su parte, el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha insistido en que el PSOE y el PP hacen las mismas políticas en Europa y ha recordado que a Andalucía le cuesta 4.500 euros el mantenimiento de un menor no acompañado, una comunidad en la que no se le dedica atención a los débiles, los ancianos y las mujeres "agredidas por los inmigrantes".

Los candidatos entraron también en confrontación a raíz de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante la lucha contra el narcotráfico, un asunto que inició Maíllo y sobre el que Gavira llegó a afirmar que contra el narcotráfico hay dos opciones: o el alto o el plomo, de forma que los que no se paren "acaben en el fondo del mar".

Gavira ha llamado "traidor" a Sánchez y ha tildado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "cobarde e indigno" por no poner los medios necesarios a los agentes, y ha preguntado a Moreno si se acordaba de los "asesinatos" de los agentes en Barbate, también a manos del narcotráfico.

Moreno reprochó a Gavira no haber parado la campaña el pasado sábado cuando estaba decretado el luto por parte de la Junta, y ha destacado la falta de sensibilidad por parte del Gobierno de España con los agentes por no poner en sus manos los medios necesarios. EFE

(foto)

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EFE

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