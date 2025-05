Igualdad y autonomías abordan las diferencias en la financiación del Plan Corresponsables

Madrid, 23 may (EFE).- El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas se reúnen este viernes en la Conferencia Sectorial de Igualdad para abordar la nueva financiación del Plan Corresponsables, al que el Gobierno dejará de aportar el 25 %, que tendrán que asumir los territorios.

La ministra Ana Redondo presidirá una Conferencia Sectorial de Igualdad que se espera complicada, por el rechazo que las comunidades autónomas del Partido Popular han mostrado al nuevo modelo, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Desde 2021, Igualdad ha venido repartiendo 190 millones de euros anuales a este plan, concebido para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los menores de edad.

Sin embargo, a partir de 2025, la dotación se reducirá un 25 %, hasta los 142,5 millones de euros, y serán las comunidades autónomas las que tengan que aportar los 47,5 millones restantes.

Redondo explicaba este jueves en el Congreso de los Diputados que el Plan no estaba dando los resultados transformadores esperados para impulsar la corresponsabilidad y, por tanto, tras cuatro años de andadura ha considerado necesario darle un nuevo enfoque.

"Había muchas actividades que se incorporaban a este Plan que eran propias de las competencias de las comunidades autónomas. (...) Tiene mucho margen de mejora", señalaba la titular de Igualdad en sede parlamentaria, donde negaba que esta contracción en la aportación de fondos vaya a significar una reducción del presupuesto total de Igualdad.

Lo que va a hacer el Ministerio, detallaba, es destinar esos fondos a otras cuestiones, como la lucha contra la trata o la violencia machista.

"No hablaría de recorte, porque no se produce, pero sí hablaría de revisión para impulsar la cogobernanza", dijo.

Ante esta afirmación, desde el PP la diputada Silvia Franco contestaba que la reducción del 25 % es "un recorte y un traslado de la carga a las comunidades autónomas"

Fuentes de Igualdad han reconocido que la conversación con las comunidades autónomas en el marco de la Sectorial va a ser difícil. La cofinanciación del Plan (75 % de Igualdad y 25 % de las comunidades autónomas) será condición sine qua non para recibir los fondos y estos porcentajes, han advertido desde el departamento de Redondo, no son negociables.

La nueva propuesta incluye otras novedades, más allá de la cofinanciación, como son la transparencia (se ha creado una aplicación para que las comunidades rindan cuentas de sus proyectos y justifiquen el gasto) y la apertura de nuevas líneas de financiación sobre nuevas masculinidades y formación para los cuidados.

Asimismo, se incorporan las condiciones que implican incumplimiento del Plan: que los proyectos no cumplan sus objetivos, que no se ejecuten los fondos o que no se cumpla con el criterio de cofinanciación

Si Gobierno y comunidades autónomas no llegan a un acuerdo sobre los términos, tendrá que convocarse una nueva Conferencia Sectorial. EFE