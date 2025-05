Borja Jiménez: "Tengo dos palabras, ganar y 40 puntos. A partir de ahí, veremos"

Madrid, 23 may (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, afirmó que ve a su equipo muy tranquilo de cara al duelo liguero contra el Valladolid, el cual necesitarán ganar para albergar opciones de seguir en LALIGA EA Sports, si bien su destino dependerá también de que el Espanyol no se imponga a la UD Las Palmas.

"Somos muy profesionales y estamos muy centrados en ganar. Veo a la gente muy tranquila. La temporada ha permitido este año posicionarse al club en un nivel muy alto en muchos aspectos.Mañana tenemos que ganar y ya está, nada más, es la única palabra que tengo. Tengo dos palabras, ganar y cuarenta puntos. A partir de ahí, veremos", dijo.

"Sentimos menos presión, como no dependemos de nosotros mismos eso nos libera de responsabilidad. Nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo, conseguir los 40 puntos para tener esa sensación de haber hecho las cosas bien se dé o no. Creo que ha sido una temporada en la que hemos hecho bastantes cosas bien y esperamos ponerle un broche bonito mañana", añadió.

De la situación del Espanyol, opinó: "No sé si tienen más o menos presión que nosotros. Nosotros llevamos algunas semanas sacando el cuello cuando parece que nos van a ahogar y ahora ellos vienen en peor dinámica. Es una final para los dos equipos, no sé cómo se habrá vivido allí la semana. Nuestro objetivo es tener cuarenta puntos y ganar".

"El resultado no nos tiene que desviar del foco real porque se puede dar que vayamos 0-0 y el Espanyol se adelante y que al final todo cambie. Tenemos que hacer nuestro trabajo al margen de lo que pase en Barcelona porque si estamos más pendientes de lo de allí es muy probable que no tengamos la capacidad de ganar. Intentaremos que la gente esté muy concentrada y ganar", declaró.

Para Jiménez "marcar primero es muy importante": "Necesitamos que la presión que ellos tienen por ganar aumente. Van a ser partidos muy complicados los dos, el del Espanyol y el nuestro, cuesta más elaborar y hay más tensión en el futbolista. Sos dos partidos con una carga emocional muy grande y tenemos que intentar marcar pronto para intentar meter más presión en Barcelona. Al Valladolid le guardo un gran respeto y le respetamos mucho”.

Preguntado acerca de las primas a terceros por ganar, manifestó: "He tenido la conversación de las primas a terceros con mi padre y mi madre y les he explicado que la mayor prima que puede existir a día de hoy para Las Palmas es dignificar la competición. No creo que necesiten nada más para hacer su trabajo. Soy de las personas a las que no le gustan y la situación de Las Palmas puede ser la que tengamos nosotros u otro equipo y se tarda de ser honestos, no de que un tercero te tenga que dar dinero por hacer tu trabajo".

El técnico agradeció el apoyo de los seguidos y afirmó que pase lo que pase "la afición del Leganés siempre va a ser de Primera"; confirmó que Munir El Haddadi y Matija Nastasic son duda, especialmente el segundo; y aseguró que se va con la sensación de que han merecido "en algún partido algo más".

En cuanto a si este puede ser el duelo de su despedida del club, declaró: "No pienso que pueda ser el último partido. Ahora lo más importante es mantener la categoría independientemente de lo que tenga que pasar a partir de mañana. Me siento muy querido y el día que me vaya me iré con una sonrisa porque creo que el trato ha sido muy bueno. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia el club porque se a portado muy bien conmigo en todo momento, no tengo ninguna mala palabra. Mañana a salvarnos y el domingo a negociar con el presidente".

"A nivel personal ha sido una temporada en la que he ido evolucionando como entrenador. Mantuvimos el bloque del año pasado y hemos podido pagar ese peaje en algún momento determinado. Poner en valor lo importante que es como entrenador poder hacer una temporada completa en Primera estando ahí abajo, no es sencillo. Se lo agradezco al club porque creo que ha habido confianza en todo momento independientemente de los resultados que hayamos podido tener. Soy mejor Borja que en agosto. Lo he disfrutado mucho", completó. EFE