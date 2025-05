Pedro Sánchez se reúne hoy en València con las asociaciones de víctimas de la dana

València, 22 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a València para reunirse con representantes de las tres asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre en la provincia valenciana, en cuyas inundaciones fallecieron 228 personas y cientos de miles resultaron afectadas.

La sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana será el lugar donde el presidente del Gobierno mantendrá, a las 11:30 horas, un encuentro con miembros de la Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació Víctimes de la dana 29 d'octubre.

Son las tres asociaciones que la semana pasada se reunieron en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como con tres eurodiputados del PP, entre ellos Esteban González Pons, quien les pidió perdón "a título personal".

Según la convocatoria oficial del encuentro, junto a Sánchez estarán también la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Desde las citadas asociaciones han señalado que todas las reuniones son bienvenidas y que están abiertas a verse con cualquier institución dispuesta a escuchar sus peticiones y reclamaciones, como que la reconstrucción se haga adaptada al cambio climático.

Se trata de la cuarta visita de Pedro Sánchez a Valencia relacionada con la dana, tras la del 31 de octubre al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana, y la del 3 de noviembre a Paiporta, donde tuvo que abandonar la comitiva junto a las reyes y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras ser increpado y agredido.

El pasado 23 de enero se reunió en la Delegación del Gobierno con alcaldes de las zonas afectadas por las inundaciones y con agentes sociales, un encuentro en el que participaron varios ministros, tras lo que visitó en Bétera (Valencia) a unidades del Ejército que ayudaron en la reparación de daños.

Estas asociaciones de víctimas de la dana no han sido recibidas todavía oficialmente en el Palau de la Generalitat Valenciana por el president, Carlos Mazón, quien no obstante ha asegurado que se ha reunido "con muchas víctimas" de la dana "tanto a nivel asociativo como a nivel particular".

Mazón señaló este miércoles tras conocer la reunión de Sánchez en València que, desde el principio, se ha estado atendiendo a las víctimas "de la manera en que cada uno ha querido", en "un ofrecimiento abierto" a todas de "cercanía humana" y de contarles lo que la Generalitat está haciendo para la recuperación.

En el ámbito político, el PP ha dicho que esta reunión de Sánchez llega tarde, Vox ha considerado que es una "falta de vergüenza", y tanto el PSOE valenciano como Compromís la ven necesaria y creen que pone en evidencia que Mazón ha dado la espalda a las víctimas. EFE