Morenín: "Después de tres años de éxitos en Melilla, la cabeza me pedía nuevos retos"

Melilla, 22 may (EFE).- El entrenador del Melilla Torreblanca CF, Gonzalo Iglesias ‘Morenín’, pondrá fin a tres años inolvidables al frente de este equipo de la Primera femenina de fútbol sala tras comunicar al club su decisión de no continuar la próxima temporada y que está motivada por su deseo de buscar nuevos retos.

En una entrevista con EFE tras el anuncio de su marcha, que tendrá lugar una vez concluyan la fase por el título en la máxima categoría, el técnico gallego explica que se debe a motivos estrictamente personales y por el desgaste natural que conlleva un ciclo “exigente y exitoso”.

El comunicado de su marcha se ha producido justo después de que el equipo se haya proclamado campeón de la Liga Regular, un nuevo hito en el ciclo histórico que ahora cierra, marcado por la conquista de la Copa de la Reina en abril de 2024 y el subcampeonato en la edición actual.

Sin compromisos firmados de cara al futuro, aunque con alguna propuesta interesante sobre la mesa, Morenín afronta con ambición el tramo final de la temporada y se despide con la ilusión de pelear por el título en los próximos 'play-offs' por el campeonato.

“La semana de la Copa de la Reina tuve una reunión con mi representante y ya lo tenía prácticamente decidido. Es una decisión personal. Son tres años de trabajo continuo y me apetece algo diferente”, ha dicho para explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

En ese sentido, insiste en que su anuncio se ha hecho público ahora para facilitar la planificación tanto de su futuro como del propio club: “Cuanto antes se supiera, mucho mejor para organizar mi futuro y también para que el club tenga margen de maniobra para planificar la próxima temporada”.

Y deja claro que su marcha no obedece a ninguna razón contractual. “No hay ninguna razón puntual. Es como un matrimonio largo, en el que llega un momento en el que necesitas hacer cosas nuevas”.

Respecto a los rumores que apuntan a una oferta concreta, el entrenador zanja la cuestión: “No tengo nada firmado”.

No obstante, reconoce que hace dos semanas recibió una propuesta de un club de Malasia, “muy buena a nivel económico y deportivo”, aunque decidió rechazarla por respeto al club y al momento competitivo.

“No me parecía adecuado aceptarla a tres semanas del play-off. No habría sido justo con el club ni con mis jugadoras ni con el cuerpo técnico. Prefiero esperar y ver si surge algo más adelante”, ha dicho.

La noticia ha causado sorpresa en Melilla, donde el técnico ha situado al Torreblanca a la élite del fútbol sala femenino nacional. “Hemos ganado la Copa de la Reina, hemos jugado dos finales esta temporada (Supercopa y Copa de la Reina) y estamos peleando por la Liga, pero, precisamente por eso, creo que es el momento de cerrar el ciclo. No quiero aferrarme a la cresta de la ola”.

Morenín incluso compara su situación con la vivida por la selección española masculina tras su éxito en el Mundial de 2010: “Me recuerda a la selección española tras el Mundial, en la que no supieron cuándo renovar. En mi caso, el corazón me pedía seguir, pero la cabeza me decía que era el momento de cambiar y, en decisiones importantes, hay que escuchar a la cabeza”.

Pese a tener la decisión tomada, el técnico gallego está plenamente centrado en los play-offs por el título, en los que el Melilla Torreblanca partirá con ventaja de campo tras proclamarse campeón de la Liga Regular.

“Ser campeonas de la Fase Regular no es el título oficial, pero sí un reconocimiento al trabajo del año. Ganar el pasado sábado al Futsi (3-4) nos dio confianza, y ahora queremos superar el récord histórico de puntos y afrontar con fuerza las eliminatorias”.

Para la última jornada de la fase regular ante el Móstoles FS, ha anunciado que reservará a algunas jugadoras con molestias físicas: “Vamos a cuidar a Amandinha y Lydia, que arrastran molestias, y ya estamos preparando la eliminatoria contra el STV Roldán. Será una serie muy dura, en solo siete días, con poco margen de recuperación, pero vamos a por todas”.

Morenín, por otra parte, no descarta un regreso en el futuro. “Melilla me ha dado mucho y este club también. Esta siempre será mi casa”, ha sentenciado. EFE

