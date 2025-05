Otegi apela a aplicar el Pacto vasco de Migración "en vez de pelearse" y pregunta al Gobierno "en qué está de acuerdo"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apelado a que no se aborde el debate en materia de migración "con los aires de frivolidad" con los que, a su entender, "se está hablando" y, en este sentido, ha pedido que, "en vez de pelearse", se aplique el Pacto vasco para la Migración. Asimismo, ha cuestionado al Gobierno Vasco "en qué está de acuerdo" ya que sus socios "cada tres meses están discutiendo temas que son centrales", lo que refleja su "endebleza".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha insistido en que el debate sobre migración es "un tema central en términos humanos, en términos políticos, en términos económicos", por lo que "no se puede despejar con los aires de frivolidad con los que se está hablando".

Otegi ha cuestionado "qué pasaría si mañana los inmigrantes que aportan al PIB de este país se fueran", ya que están "haciendo trabajos que nosotros no queremos hacer" como lleva sucediendo en Europa "durante décadas". Asimismo, ha rechazado "hacer un debate sobre inmigración y seguridad al mismo tiempo" porque "mezclar" estas dos cuestiones "es entender que los problemas de seguridad afectan solo a la población inmigrante y eso no es verdad".

El dirigente de EH Bildu ha apuntado que "el proyecto nacional vasco ha convivido siempre con gentes venidas de otros lugares" y, por tanto, "lo que hace falta es tener competencias soberanas para poder aplicar políticas migratorias que hagan la acogida desde el punto de vista nacional vasco y desde el punto de vista de los derechos humanos".

En todo caso, ha subrayado que, "en vez de pelearse, lo que habría que hacer es aplicar el pacto sobre inmigración que ya está aprobado en el Parlamento" vasco. "Y no echarse los trastos a la cabeza como se están haciendo", ha señalado, preguntado por el debate suscitado tras unas recientes declaraciones del lehendakari, Imanol Pradales, en las que se preguntó "qué inmigración necesita" Euskadi y cuál es la que le "llega".

En relación a las discrepancias entre PNV y PSE-EE en esta materia, Otegi ha cuestionado "este gobierno en qué está de acuerdo". "Porque si no están de acuerdo en políticas migratorias, si no están de acuerdo en educación, si no están de acuerdo por dónde pasa el tren, ¿en qué está de acuerdo este gobierno?", ha señalado.

De este modo, ha criticado que el Ejecutivo vasco "ya nos está acostumbrando a tener polémicas" que, a su entender, "lo que reflejan es una endebleza absoluta". "Este gobierno no puede estar cada tres meses discutiendo temas que son centrales", ha apelado.

Así, ha manifestado que el debate migratorio "es lo suficientemente importante como para llevarlo al Parlamento y abordarlo en términos de una cierta seriedad política", pero hay que hacerlo "con un cierto sosiego" y evitando "hacer de esto un tema electoral, porque eso se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina".

Para EH Bildu, "vasco y vasca es todo aquel que viene a Euskal Herria, trabaja en Euskal Herria, vende su fuerza de trabajo en Euskal Herria y quiere ser vasco o vasca".

También ha señalado que, si bien las competencias en materia de migración corresponden al Estado, "algunos da la impresión de que últimamente se olvidan de que llevan 40 años gobernando esta parte del país". "Tendrán algún tipo de responsabilidad", ha apuntado.

A su entender, "desde el punto de vista nacional vasco", se precisa "una política de carácter integral, que pasa por la acogida y por el respeto a los derechos humanos". Así, ha incidido en la necesidad de "no pelearse en público y hacer un gran pacto nacional vasco sobre la inmigración que permita una estrategia integral comunitaria que parte desde los ayuntamientos y desde abajo para hacer esa acogida en términos ordenados", ha planteado.

DESPLIEGUE DE LAS RENOVABLES

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha considerado "chocante" que se diga que la izquierda abertzale "ha cambiado de posición" respecto a las energías renovables.

El dirigente de EH Bildu se ha mostrado "favorable" a tener "más soberanía energética" porque en Euskadi se produce "muy poco" y se consume "mucho" y "hacerlo de manera regular y ordenada" y con "la participación popular", teniendo en cuenta también "una visión solidaria con el resto de territorios del Estado y del mundo".

Según ha indicado, "la pregunta que nos tenemos que hacer es, entre otras, si queremos ser una sociedad industrial que consuma de manera intensiva electricidad".

Otegi ha indicado que hay dos opciones, entre ellas "no hacer nada" y comprar la energía y no cumplir la "cuota de solidaridad en términos de lucha contra el cambio climático" o "exportar las consecuencias negativas a zonas más deprimidas económicamente". "Nosotros somos partidarios de un despliegue ordenado de las energías renovables, nos parece que ese es el futuro", ha precisado.

En relación al ataque a su vivienda denunciado el pasado mes de abril por el responsable de Renovables de Fagor y hermano del dirigente de EH Bildu Pello Otxandiano, ha señalado que en su formación se sabía "desde el primer momento cuál era el origen y quiénes eran las personas", pero no cree que "los que lo hicieron tenían un discurso elaborado sobre este tema" ni que "haya una función violenta en esos términos, al contrario". A su entender, "lo que hay es un desasosiego popular".

Otegi ha recordado que "todos los partidos" tienen "gente que no quiere renovables en sus alrededores" y, en este sentido, ha remarcado que al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, le ha oído "decir que no quiere renovables" en la villa.

Según ha indicado, en Euskadi "hay más de 115 proyectos puestos sobre la mesa" y "todo el mundo sabe que el 90% de esos proyectos no se va a hacer", lo que genera "un desasosiego, porque a nadie le gusta que impacte visualmente en sus montes determinados parques eólicos".

"¿Podemos hacer este debate en serio? ¿Cuántas, dónde y con qué participación popular y con qué reversión social? (...) Porque el que pone el paisaje también tiene derecho a tener una reversión, por ejemplo, en la factura de la luz. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos absolutamente claro, y no vamos a renunciar a hacer este debate en serio", ha añadido.

CONSECUENCIAS INDESEADAS

En otro orden de cosas, a Arnaldo Otegi "futbolísticamente" le parece "muy bien" que el estadio de San Mamés "acoja una final europea" --la Final de la UEFA Europa League este miércoles--, pero ha advertido de que este tipo de acontecimientos acarrea consecuencias "indeseadas" por motivos de seguridad. "Hay que elegir, pero es que en la vida y en la economía hay que elegir, no todos son aspectos positivos", ha manifestado.

Por su parte, no es "partidario de que la economía gire exclusivamete en torno a los grandes eventos", una tendencia "generalizada" que no ve "lo más adecuado". "El país tiene otro tipo de cualidades", ha valorado.