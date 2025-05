Epifanio: "Los primeros segundos nos han lastrado mucho"

A Coruña, 17 may (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, destacó la “profesionalidad” con la que sus jugadores afrontaron el partido de este sábado contra el MoraBanc Andorra tras consumarse la pasada jornada su descenso matemático a Primera FEB.

“Creo que no hemos salido relajados, creo que hemos empezado bien intentando castigar cada situación. Sí que es verdad que ellos han estado muy acertados, sobre todo un par de jugadores, y los primeros segundos nos han lastrado mucho”, analizó en rueda de prensa.

“Lo fácil hubiese sido que después de salir del descanso, estando por detrás en el marcador y encima haciendo un tercer cuarto en el que no hemos estado muy acertados de cara al aro, bajáramos los brazos. Pero el equipo ha seguido peleando, ha seguido luchando”, añadió.

El técnico burgalés valoró el partido del debutante Alonzo Verge Jr: “Después de haber entrenado un día, después de un caótico viaje y de que llegase muy tarde a la ciudad, creo que nos ha dado frescura ofensiva. Defensivamente se notó que aún tiene que coger algunos mecanismos para ayudarnos más, pero su energía ha sido muy buena”.

Por último, Epifanio se refirió a los gritos de la afición de "Epi, quédate": "Lo he dicho siempre, estoy muy agradecido a este club porque me ha dado la oportunidad de volver a dirigir un grupo potente tan potente como éste, me ha dado la posibilidad de volver a la liga ACB, que es la mejor de Europa. Ellos saben que yo estoy aquí dispuesto a lo que haga falta, aunque también entiendo que la situación es muy complicada para ellos. La nueva directiva ha cogido un proyecto en el que no hemos conseguido el objetivo de mantenernos en la ACB. Y ahora tendrán que hacer un proyecto ilusionante para devolver a la ciudad a la máxima categoría". EFE

dmg/asc