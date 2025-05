Sánchez afirma que la filtración de mensajes es "un delito" y Feijóo exige su dimisión

Madrid, 14 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el Congreso que la filtración de sus mensajes con el exministro José Luis Ábalos es "un delito", mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha exigido su dimisión y que convoque elecciones.

"Cómo se regodean con una filtración, esta sí, que es un delito", ha apuntado Sánchez en su primera referencia pública al tema desde que 'El Mundo' comenzara a publicar los mensajes este pasado fin de semana.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo se ha referido a la publicación este miércoles de los últimos mensajes en el mencionado diario de Sánchez a Ábalos ordenándole "meditar" y ver "cómo enfocar" el rescate de Air Europa y posicionándose en contra de que acabara en manos de IAG, propietario de Iberia.

"Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo, por eso lo sabía y lo tapó, porque participó", ha apostillado Feijóo, al tiempo que ha pedido su dimisión con un: "Váyase, convoque elecciones".

Aunque el enunciado de la pregunta del líder de la oposición era "¿Cree que un Gobierno colapsado sirve a los españoles?", Feijóo ha comenzado la pregunta refiriéndose a esta publicación y ha afirmado que le daba una oportunidad a Sánchez de dar "la cara ante los españoles", decir "la verdad" y actuar "con la dignidad" que se merece España.

Sánchez le ha respondido refiriéndose a la "escandalera" que montó el PP con "una filtración absolutamente inexistente" refiriéndose, sin citarlo, a la investigación abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración a la prensa de un correo de la a pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP ha reclamado a Sánchez que muchos se cuestionaron por qué el presidente incorporó a Ábalos a las listas del Congreso, en lugar de echarlo, y que ahora ha quedado demostrado que fue porque "le tiene miedo".

"Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos", ha espetado Feijóo, quien ha criticado al presidente por culpar a los periodistas, los jueces, los socialistas que le contradicen y por "difamar" a la Guardia Civil y a la UCO.

Según 'El Mundo', el jefe del Ejecutivo envió mensajes a Ábalos cinco días después de la llamada que investiga la UCO de Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

"Creo que merece la pena que le demos una vuelta", pidió Sánchez, que añadió: "A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence".

El presidente del Gobierno no se ha referido hoy al contenido de estos mensajes y ha acusado al PP de querer ganar "por agotamiento", con "la misma estrategia", la de "judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación". "Pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento", ha asegurado.

Sánchez se ha referido al adelanto del congreso del PP anunciado por Feijóo esta semana y ha afirmado que lo adelanta para "callar el runrún de un liderazgo averiado".

"Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave Vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal", ha dicho.

Sánchez ha cuestionado a Feijóo sus razones para adelantar el Congreso "para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral". "Yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparada para un anticipo electoral?, ¿qué han hecho ustedes durante estos dos años?", ha afirmado. EFE

