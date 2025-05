Morant asegura que el decreto de universidades respetará las competencias autonómicas

Madrid, 14 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el real decreto que prepara para endurecer los requisitos para el reconocimiento de universidades que prepara el Gobierno va a cumplir "escrupulosamente" con "la garantía competencial" de las comunidades autónomas.

Así lo ha asegurado la ministra en el pleno del Congreso de los Diputados al ser preguntada por Marije Fullaondo, del grupo de Euskal Herria Bildu, y Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, sobre si va a reconsiderar el real decreto al considerar que invade las competencias de su comunidad.

Morant ha recordado a los diputados que su departamento ya ha dialogado sobre este proyecto con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sindicatos y estudiantes, y también con las comunidades, pero ha afirmado que seguirá teniendo las puertas abiertas para el Gobierno vasco con el objetivo de defender la calidad del sistema.

La ministra les ha hecho hincapié, además, en el informe vinculante de las agencias de calidad que exigirá la nueva norma y que en el caso del País Vasco será la Agencia de Regulación y de Calidad del Gobierno autonómico.

Mientras Fullaondo se ha mostrado en contra de que el proyecto tenga forma de real decreto y le ha pedido que lo transforme en decreto ley y lo lleve al Congreso para ser debatido.

"Usted no puede entrar a regular por decreto", le ha recriminado también Agirretxea, quien se ha mostrado convencido de que esta norma "es para que el PP no monte sus chiringuitos", pero que los Gobiernos que no son del PP tienen que "tragar con todo" lo que les venga, ha dicho.

Por eso, le ha pedido que atienda sus alegaciones, que modifique el decreto y que "arregle sus problemas con otros" sin que los demás tengan que pagar "los platos rotos". "Deje el sistema universitario vasco que funcione como lo ha hecho hasta ahora", ha finalizado. EFE