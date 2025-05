El PP acusa a Sánchez de haber instaurado un "régimen del terror" en el Gobierno

Madrid, 13 may (EFE).- El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de instaurar un "régimen del terror" que queda visible, según él, en el contenido de los mensajes filtrados entre él y el exministro José Luís Ábalos.

"Sánchez es un autócrata de manual que no tolera la crítica, no tolera la disidencia y que no acepta los contrapoderes propios de una democracia", ha apuntado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha asegurado que el presidente tiene instaurado un "régimen de terror" dentro de su propio Gobierno y su partido.

A nivel interno, ha detallado el portavoz popular, Sánchez ha llevado a cabo "una persecución implacable de sus rivales internos", como "pueden dar fe" Susana Díaz, Joaquín Leguina, Tomás Gómez, Nicolás Redondo, Juan Lobato y Luis Tudanca, ha relatado.

Hoy en día, ha añadido, el PSOE es "un partido atemorizado frente a la furia del presidente", en el que "todos saben que el emperador está desnudo y que la legislatura no da para mas", pero "no se atreven a decírselo para que no les caiga una de sus broncas".

Tellado se ha referido así a las publicaciones del diario 'El Mundo' de los últimos días que revelan mensajes de Whatsapp de los años 2020 y 2021 entre Sánchez y Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, en los que crítica a líderes autonómicos socialistas como la expresidenta andaluza Susana Díaz; Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha; Javier Lambán, expresidente de Aragón; y Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura.

Según el portavoz popular, los mensajes, que son previos a la causa judicial abierta en torno al caso Koldo, demuestran además que Sánchez "no rompió con Ábalos cuando decidió cesarlo del cargo de ministro" y que "mantenían una relación de complicidad y de colaboración mutua".

Esto se debe, ha afirmado, a que a Sánchez "le interesaba callar" a Ábalos porque el exministro conocía todas sus "andanzas", que han derivado en los distintos casos de corrupción en su entorno.

Con sus modos, ha continuado Tellado, Sánchez ha logrado tener un PSOE "que parece más un club de fans que un partido político democrático", un PSOE en el que "al líder se le llama puto amo porque el resto se consideran siervos del puto amo". EFE