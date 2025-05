Corberán: “Este equipo no negocia competir; mi ilusión es conseguir los tres puntos”

Paterna (Valencia), 13 may (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró en la previa del partido de este miércoles contra el Alavés que su “ilusión” es conseguir los tres puntos en Mendizorroza y aseguró que el equipo “no negocia competir”.

Como es habitual, el entrenador valencianista no mencionó la palabra Europa, pero, preguntado por la ambición de luchar por la octava plaza, dijo que, si su ilusión es ganar los tres puntos, no se puede ser más ambicioso que eso.

“Tengo la ilusión de ver mañana (por el miércoles) a mi equipo competir de la forma que lo está haciendo, sin renunciar a nada. El mensaje privado a la plantilla no difiere del público. En nuestra cabeza está jugarlo y prepararlo con la intención de sacar siempre los tres puntos”, expresó.

Para Corberán “no hay un pacto más honesto con un club de fútbol que saber que el equipo va a tener entrega física, mental y táctica”. “Ese es el discurso y mi sentir. Este equipo no negocia competir, es nuestra responsabilidad siempre competir por la identidad del club”, expresó.

“El equipo va a salir con la determinación absoluta, para el Alavés el partido es determinante, pero para nosotros es también importante para reafirmar este cambio de dinámica”, indicó.

Sobre el rival, Corberán expresó que espera un partido muy exigente y muy intenso: “Es un equipo versátil en defensa y presionante que puede hacer el partido incómodo en cuanto a la intensidad que pone. Es un equipo que cuando tiene el balón transita rápido a un ritmo muy alto e intenso”.

“El equipo está preparado para hacer frente al equipo que esperamos mañana. Todos los jugadores están preparados de sobra, tienen las capacidades y la mentalidad necesaria para ser un equipo competitivo”, aseguró Corberán ante las bajas de Dimitri Foulquier por un proceso vírico, André Almeida por la conmoción cerebral y Javi Guerra por sanción.

En cuanto a la ausencia de Guerra, que será el primer partido que se pierda de Liga, expresó que, igualmente que dice que el sistema no condiciona, el jugador que empiece o no un partido no debe condicionarlo tampoco. “Veo al equipo muy alineado a tener claro cómo se compite”, señaló.

“En Mendizorroza jugarán tres centrales, otra cosa es cómo los dispones. Jugar con tres centrales no significa que juegues con una línea de cinco, o sí. Valoro más la intensidad que va a haber y el carácter tan competitivo por encima del sistema de juego”, comentó.

Por último, Corberán dijo no se califica como un héroe: “Ni me siento, ni lo soy”. “Soy una persona que se entrega en su trabajo, que soy de esta ciudad y me responsabilizo muchísimo con las cosas que hago. A la afición hay que darle, nunca pedirle, y le voy a dar lo mejor de mí para que se sienta orgullosa de su equipo, jugadores y entrenador”, finalizó. EFE

plm/nhp/jpd