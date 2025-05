IU lamenta la ausencia de "un proyecto europeo de seguridad integral"

Barcelona, 12 may (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha lamentado este lunes que la Unión Europea carezca de "un proyecto europeo de seguridad integral", por lo que ha planteado un modelo de cooperación con Latinoamérica y el Asia-Pacífico, con China como "referente".

Así lo ha expresado en rueda de prensa en Barcelona con motivo de la publicación del 'Documento de Seguridad y Defensa de Izquierda Unida', un texto con el que IU plantea alternativas al aumento del gasto militar hasta un 5 % del PIB planteado por la OTAN.

Maíllo ha criticado que la Unión Europea haya "renunciado a ser un actor principal en la construcción de la paz" y ha opinado que "el proyecto de rearme europeo tiene muchas debilidades", por mantener la hegemonía de Estados Unidos pese a no reconocerlo como "un socio fiable".

Por ello, ha propuesto un acercamiento "cultural, tecnológico y civilizatorio" a socios alternativos, como China, con el objetivo de promover un modelo "de seguridad humana y democrática, de paz justa y cooperación global".

"Frente a quienes piensan que la guerra es inevitable, nosotros defendemos que la paz es un derecho y es una posibilidad (...). No se construye la paz con gasto militar", ha remarcado Maíllo.

El coordinador federal de IU también ha insistido en la importancia de evitar la "espiral bélica" porque fomenta "la inseguridad, la incertidumbre y la normalización del lenguaje bélico".

En consecuencia, Maíllo ha defendido la implementación de medidas más estructurales, como una "profunda democratización de las fuerzas armadas", mediante la intervención del Estado para que en ellas "no haya espacio para propuestas y valores antidemocráticos, reaccionarios o autoritarios".

Por último, ha hecho hincapié en la construcción de la paz, por ser "el derecho previo a garantizar el resto de derechos".

"Si no hay paz, no hay política de vivienda, no hay sanidad garantizada y no hay educación pública que rompa la diferencia social. Por eso, la paz es la más urgente de las realidades sobre la que construimos políticas de seguridad y defensa", ha argumentado. EFE