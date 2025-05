España cae ante Italia, se queda fuera de semifinales y jugará por el Mundial ante Austria

Redacción deportes, 11 may (EFE).- La selección femenina sub-17 no podrá revalidar el título continental al perder en la tercera jornada de la fase de grupos ante Italia (2-1), lo que le obliga a jugarse una plaza para el último Mundial en el 'play off' ante Austria.

España sucumbió a los dos goles de Giulia Galli (m.38 y 71) y tan solo pudo acortar distancias en la prolongación por medio de la madridista Silvia Cristóbal, lo que no le valió para alcanzar el pase, que logra, como primera de grupo, Italia, por delante de Francia.

Ahora el conjunto de Kenio Gonzalo tendrá que lugar el miércoles ante Austria, tercera del grupo A, a las 13.00 horas por una plaza en el próximo Mundial que tendrá lugar en Marruecos en noviembre.

El seleccionador español formó con Anna Álvarez, Claudia Indias (Iraia Fernández, m.83), Silvia Cristóbal, Julia Torres, Noa Jiménez, María Carvajal (Vera Molina, m.63), Montse Alabart (Claudia Barrios, m.63), Rosalía Domínguez, Candela Rodríguez (Carlota Chacón, m.73), Anna Quer y Lúa Arufe. EFE