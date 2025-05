Guardiola lamenta que "la fiesta" la pagarán los españoles si no se da marcha atrás al "terrible" cierre de nucleares

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado que "la fiesta" la van a pagar todos los españoles como no se dé marcha atrás a la "terrible" decisión del cierre de las centrales nucleares, que empieza "casualmente" por la comunidad extremeña.

Para Guardiola, es una decisión que perjudica no sólo a la región sino a todo el país, y el apagón de la pasa semana cree que "ha abierto los ojos a muchos españoles" y "ha puesto sobre la mesa este debate de la nuclear" que desde Extremadura ya venían reivindicando al verse afectada, como también considera que se pone manifiesto, y así lo dicen los técnicos, "la necesidad" de esa energía nuclear para estabilizar el mix energético y la red y que no vuelva a darse dicho apagón.

Además y en el actual contexto geopolítico, ha remarcado, "también es una energía estratégica que ya tenemos hoy", como ha señalado Guardiola preguntada sobre el debate de la energía nuclear en torno a Almaraz y la carta en El País de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, sobre este tema, durante una entrevista este viernes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, con motivo de la entrega en Cuacos de Yuste del Premio Carlos V.

En relación a Almaraz y que, según Moncloa, se está instalando el pensamiento de que el Gobierno quiere cerrar la central cacereña, la presidenta extremeña ha expuesto que tiene la "sensación" de que el Ejecutivo Central y especialmente Pedro Sánchez "lo que pretende siempre es echar la culpa a otro", y que "en este caso pretende mutualizar esa culpa señalando a los empresarios", cuando "aquí hay una cosa muy clara, y es que el Gobierno ha subido un 70 por ciento los impuestos y las tasas que les cobra a las empresas propietarias hasta asfixiarlas y que dejen de ser rentables".

Y es que, como ha apuntado, ve que esto va a producir una pérdida en esa garantía que se tiene de bienestar actualmente, además de ser "una decisión kamikaze" porque están viendo que se va en contra de lo que están haciendo el resto de países de Europa y del mundo, "que están invirtiendo en centrales nucleares".

Asimismo, ha considerado que "hay una hipocresía muy grande" en los planteamientos del gobierno socialista que, por un lado, pretende cerrar las nucleares, pero por otro exige la descarbonización "prácticamente inmediata y energía barata". "Y la descarbonización no se consigue ni con el terraplanismo nuclear de Podemos", ha advertido, "ni con la hipocresía del Partido Socialista culpando a las empresas", tras lo que ha sostenido que se tiene que volver "a la senda de la sensatez y que se revierta esta situación y cuanto antes".

En este mismo sentido, ha recordado que cuando tuvo la oportunidad de visitar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico puso sobre la mesa y se ofreció a sentarse con el Gobierno de España y las empresas propietarias para hacer un análisis "sosegado" de cuáles son los costes que pueden asumir.

"Creo que aquí hay que sentarse y con la voluntad, por supuesto, de no cerrar la Central Nuclear de Almaraz que, como digo, es la primera que va a padecer esta situación", a tenor de lo cual se pregunta por qué no empiezan por Cataluña, cuando "ha levantado la mano y se ha prestado voluntaria a que el cierre sea allí, puesto que no quieren continuar con la vida de las centrales".

En su opinión no se debe cerrar "absolutamente ninguna, pero si la decisión es irreversible, pues que no empiecen por Extremadura que desde esta región ni el gobierno, ni parece ser que la oposición, aunque solo sea de boquilla, ni la sociedad civil, ni las empresas, queremos que se cierre", ha dicho.

DOS AÑOS DE LEGISLATURA

Por otro lado y sobre los dos años que han pasado de legislatura, María Guardiola se ve "en el camino correcto", y "con la satisfacción de estar consiguiendo muy buenos resultados", aunque "desde luego sin ningún tipo de conformismo" porque les queda "muchísimo por hacer".

Seguidamente, ha destacado que han cerrado un año 2024 con datos "muy positivos" para la región "en todos los sentidos" y no solo en la parte económica, en la que se ha sido la región de España que más ha bajado el paro el pasado año, o que más ha avanzado en competitividad fiscal, con una tributación "justa" para los extremeños, que pagaban los impuestos más altos teniendo los salarios más bajos.

También han reducido un 17 por ciento la lista de espera quirúrgica pero no se conforman porque "es verdad que hay una espera insoportable para determinadas cosas". Una es la sanitaria, ha dicho, y a otra es en materia de dependencia donde también han bajado por debajo de la media de España la lista de espera, unos 55 días, y van a seguir trabajando "en ese avance tan necesario de la calidad asistencial y de servicios que tienen y necesitan los extremeños".

Sobre Vox, los ve "un poco perdidos", aunque es optimista y tiene la esperanza de que "vuelvan a la senda del progreso de la región y de que se apunten a ese progreso que ellos iniciaron en el 2023 junto al Partido Popular". Actualmente, continúa, están un "pelín despistados" y "lo que están haciendo es siempre ir a la contra", algo que no le perjudica a ella ni al PP sino con lo que hacen daño a su tierra y a los extremeños.

PSOE DE EXTREMADURA

En este punto sobre el PSOE y la situación de su secretario regional, Miguel Ángel Gallardo, tras ser procesado en el caso que rodea al hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz, la presidenta de la Junta cree que el presidente del Gobierno "ha creado escuela" y ha lamentado que "esa falta de respeto institucional ha calado" tanto a nivel regional como local, tras lo que ha aludido a la carta que ha recibido del alcalde de Mérida, "bastante irrespetuosa", aunque "no" le van a apartar del objetivo de "seguir defendiendo y alzando la voz".

"Ni me amedrenta ni me asusta el comportamiento hooligan que tienen algunos miembros del Partido Socialista, y en este caso lo que tienen que hacer es mirar hacia adentro depurar responsabilidades dentro de su partido, porque lo que vemos es una coral de cargos socialistas que van a tener que sentarse en un banquillo para dar explicaciones por prevaricación y por tráfico de influencias", ha dicho.

Para Guardiola, Gallardo debería haber dado explicaciones políticas "porque aquí no hablamos ni de lawfare, no hablamos de pseudomedios, ni hablamos de salsa rosa, esto es una realidad, se van a sentar en el banquillo cargos socialistas para dar explicaciones sobre estos presuntos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación".

Y es que, para Guardiola, Gallardo debería haber dimitido ya, como también han visto "cómo el hermano del presidente era conocedor de una plaza que sacaron para él, que la hicieron a medida" o cómo sin ir a trabajar ha cobrado un sueldo público", ha añadido.

A la vista de esta situación entre los dos grandes partidos del país como PP y PSOE, la presidenta de la Junta de Extremadura lo lamenta, pero no quiere "perder la esperanza" al haber socialistas como el exalto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que recogerá este viernes el XVIII Premio Europeo Carlos V que "nada tiene que ver con esa idea de los unos contra los otros, con ese levantar muros" y que ve "un claro ejemplo de que en política venimos a otra cosa" como "sumar" o "contribuir".