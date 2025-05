Los discos de la semana: llega la "odisea sonora" de Arcade Fire

Madrid, 8 may (EFE).- Manuel Carrasco volverá a poner a prueba su condición de ser uno de los reyes de la música española con su nuevo disco, que verá la luz este viernes junto a una hornada de álbumes entre los que sobresale la nueva "odisea sonora" de Arcade Fire entre la luz y la oscuridad.

Séptimo disco ya de la banda canadiense, integrado por 10 temas de "punk místico cinematográfico", según lo describe su discográfica, y que alude en su título a ese fenómeno paradójico por el que los esfuerzos por evitar un pensamiento hacen que sea inevitable tenerlo presente.

Tres años después del disco 'Corazón y flecha' y de ser coronado como el artista que más público congregó en España con su correspondiente gira de promoción, el onubense vuelve con ánimos renovados y "un concepto que celebra nuestras raíces, nuestra naturaleza más pura y salvaje".

Presentado como "un paso al frente" por parte de la banda jienense a partir de su peculiar combinación de cumbia, psicodelia, soul y rock garajero, incluye temas más mordaces como 'Mejor que tú' y otros que hablan de resistencia vital y la épica de los perdedores, como 'Tiene que ser'.

La vulnerabilidad y el romanticismo son los ejes de este disco que, en palabras de la siempre vanguardista artista estadounidense con ascendencia colombiana, "trata sobre abrazar una vida de disfrute a pesar del mundo o de tus circunstancias".

Debut de esta joven y prometedora colombiana, no en vano fue la ganadora del Grammy Latino a "mejor nuevo artista" el pasado año. En torno a las cuestiones que nos desvelan, van hilándose canciones en las que aparecen nombres como los de Joe Jonas o el productor Max Martin.

La rapera britániconigeriana se inspira en los lotos, "las únicas plantas que crecen en aguas turbias", para titular su sexto trabajo, producido por Miles Clinton James, con el que en el pasado colaboró en su aplaudido disco 'Sometimes I Might Be Introvert' (2021).

La pandemia no solo tuvo consecuencias negativas. Fue, por ejemplo, cuando el vocalista de Radiohead y uno de los adalides de la electrónica comenzaron a explorar diferentes sonidos que han cuajado en este primer álbum conjunto, que llega acompañado de un cortometraje.

Se trata del primero de larga duración en once años de la mítica banda estadounidense y llega tras el EP de ocho canciones 'Butter Miracle: Suite One' (2021), que funcionó como prólogo y que recogía ya algunos de los temas aquí incluidos, como 'Angel of 14th Street'.

De acuerdo con el líder de esta ya veterana banda británica, su séptimo disco de estudio ha sido uno de los más rápidos y espontáneos gracias a un flujo libre de ideas que dio cabida por primera vez dentro de su estilo de rock alternativo a sonidos de corte "soul", por ejemplo.

El que es uno de los gigantes de la música "country" en el mundo incluye en este nuevo álbum, el decimotercero de su carrera, una colaboración junto a su mujer, Gwen Stefani, así como un tema, 'Let Him In Anyway', del que ha dicho que es "uno de los más poderosos" que haya grabado nunca. EFE