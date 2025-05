Save the Children recuerda que la pobreza infantil no se resuelve con apaños

Madrid, 7 may (EFE).- Save the Children ha lanzado una campaña que incide en que la solución a la pobreza infantil o a las serias dificultades económicas con las que crecen tres de cada diez niños y adolescentes en España no se resuelven con apaños.

Mediante la campaña 'País de apañaos y apañás', protagonizada por Remedios "la que todo lo apaña", la organización alerta de que 1,1 millones de menores viven en familias con ingresos inferiores a 787 euros mensuales, cuando el coste de la crianza por hijo supera los 758 euros al mes.

España tiene la tasa de pobreza infantil más elevada de la UE pese a ser la cuarta economía de los 27, recuerda la entidad de defensa de la infancia, que reclama una medida política urgente y vital: la aprobación de una prestación universal de crianza.

"La pobreza está condicionando el día a día y el bienestar de estos niños y niñas. Apoyar a las familias es una inversión, no un gasto. Invertir en infancia es eficiente tanto en el presente como a futuro", explica Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.

La entidad señala que las ayudas en los primeros años de vida tienen el mayor impacto y el mejor retorno a largo plazo.

"Cuando los niños y las niñas crecen en mejores condiciones, toda la sociedad gana: tienen más oportunidades, lo que genera un futuro más sólido para todos", concluye. EFE