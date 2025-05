El PP cuestiona que el robo que paralizó los trenes fuera un sabotaje como asegura Puente

Madrid, 6 may (EFE).- El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado este martes la teoría del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien afirma que el robo de cobre que paralizó decenas de trenes el pasado domingo fue parte de un "sabotaje".

"Creo que argumentar el sabotaje, cuando no hay pruebas que lo acrediten, no es más que una cortina de humo de un Gobierno desesperado, un Gobierno que no sabe gestionar y que necesita buscar excusas de mal pagador para tapar su propia incompetencia", ha apuntado en una rueda de prensa.

La realidad, ha afirmado Tellado, es que durante los últimos años y especialmente durante los últimos meses, el servicio ferroviario en España "ha empeorado su calidad y su imagen está siendo gravemente dañada".

Tellado ha dicho además que al anterior ministro, José Luís Ábalos, "esto no le pasaba" y que el servicio "ha empeorado" desde que Puente ha llegado al Ministerio de Transportes.

"Óscar Puente está demostrando ser un muy mal gestor y lo ha acreditado a lo largo de los últimos episodios, que ha dejado tirados los andenes en las estaciones, en trenes sin aire acondicionado, sin agua y sin comida a miles de pasajeros de nuestro país", ha asegurado.

Estas personas son "las víctimas de un Gobierno que se sabotea a sí mismo todos los días, de un Gobierno de incompetentes que tienen abandonados los servicios públicos" de España, ha agregado.

En otra rueda de prensa, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que le parece "surrealista" que salga Tellado "a poner en valor a Ábalos" y sobre las dudas del PP a la teoría de Puente ha asegurado que es parte de "la teoría del caos que quieren extender al conjunto del país".

"Nadie estará libre que le que le roben un cable, pero lo importante es la capacidad de respuesta y la capacidad de respuesta de este Gobierno ha sido inmediata", ha asegurado.

Otros partidos también se han referido a las palabras de Puente, entre ellos el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, quien ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso que si existe algún tipo de sabotaje se estaría "ante algo muy grave" y el ministerio "debería dar todas las explicaciones y se tendría que llegar hasta los causantes finales de este sabotaje sin ningún tipo de miedo".

Así, ha pedido que se lleve a cabo una investigación completa y que se aclaren totalmente los detalles de lo sucedido.

La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha afirmado que Puente debe dar explicaciones y si cree que es un sabotaje tiene que precisar por qué.

"Yo creo que lo que necesitamos es tener evidencias, tener pruebas de lo que de lo que ha pasado e, igual que con el apagón de la semana pasada, tendremos que intentar poner medidas para que esto no vuelva a pasar", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.

La portavoz del grupo Sumar, Verónica Martínez Barbero, se ha limitado por su parte a afirmar que en su partido están interesadas en saber "si es posible evitar que esto se vuelva a producir" y en las medidas necesarias para ello.

En una rueda de prensa en el Senado, el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha considerado que las incidencias en la línea del tuvieron que ser causadas por un "robo o sabotaje", a la espera de lo que concluyan las investigaciones.

También ha lamentado la actitud del PP en sus reacciones a esas incidencias ferroviarias, porque varios de sus dirigentes han hecho unas declaraciones "aberrantes" sobre este asunto, como hicieron también con "irresponsabilidad" tras el apagón eléctrico ibérico de la semana pasada.

Espadas ha pedido al PP que reflexione sobre si puede seguir "en una dinámica antisistema de oposición inútil y a la desesperada, que solamente desprestigia el debate político". EFE