Albares llama a aprobar el Tratado de Amistad con Francia en el Congreso mientras el PP insiste en esperar al TC

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha emplazado a todos los grupos parlamentarios, y en particular al PP, a dar su visto bueno al nuevo Tratado de Amistad con Francia, que el Senado, con mayoría de los 'populares' ha recurrido ante el Tribunal Constitucional al considerar que se viola la Carta Magna al autorizar que un ministro francés asista al Consejo de Ministros.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, en la que precisamente está previsto el debate y aprobación del texto este mismo martes, Albares ha indicado que el PP, además de haber mostrado que es antimarroquí por sus posicionamientos, ahora también "están enfilando el camino de ser un partido antifrancés" al haber llevado al Constitucional el Tratado de Amistad.

"¿Qué les pasa a ustedes con Francia? ¿Por qué boicotean el primer tratado de amistad y cooperación entre España y Francia?", ha inquirido al portavoz del PP en la Comisión, Carlos Floriano, ironizando con que ya solo les falta Portugal. "¿Se van a convertir también en antiportugueses?", ha señalado.

"Mañana hay una votación muy importante en esta comisión", ha subrayado Albares, resaltando que el tratado lleva aparejada "una estrategia de cooperación transfronteriza" que ha tildado de "fundamental" para quienes "viven a caballo a ambos lados de la frontera".

NO BOICOTEAR EL TRATADO

En este sentido, ha emplazado a todos los grupos que "por el bienestar de nuestros ciudadanos en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en el País Vasco", no sigan al PP en su intento "irresponsable" de "boicotear" el tratado y "voten a favor". De prosperar la votación de este martes en Comisión, el texto podría votarse en el Pleno del Congreso antes de final de mayo.

"Mañana señorías del Partido Popular lo pueden enmendar. Equivocarse es humano. Sean oposición de Estado. Hay momentos para ser España. Mañana es uno de ellos con este tratado", les ha reclamado.

Floriano le ha replicado subrayando que "el tratado entre España y Francia lleva dando vueltas más de dos años en el Ministerio", en referencia al hecho de que se suscribió en enero de 2023. "No nos responsabilice a nosotros el retraso. Y será bueno que el Tribunal Constitucional se pronuncie", ha añadido.

UN MINISTRO FRANCÉS EN MONCLOA CADA TRES MESES

El tratado en cuestión fue firmado en Barcelona en enero de 2023 en una cumbre bilateral entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre las cuestiones previstas figura la participación de un ministro en las reuniones del Consejo de Ministros de la otra parte como mínimo una vez cada tres meses y de forma rotatoria.

Esta novedad demoró la ratificación, puesto que para ello era necesario que previamente España modificase su Ley de Gobierno, algo que el PSOE logró aprobar vía enmienda a otra ley. Pero el PP considera que esa posibilidad conculca la Constitución y por ello impulsó en el Senado un recurso previo de inconstitucionalidad y presentó en el Congreso una enmienda para suprimir ese apartado.

Como el TC admitió a trámite ese recurso, los 'populares' retiraron a última hora su enmienda al entender que lo respetuoso es esperar a su sentencia antes de proseguir los debates en el Congreso.

Aunque el Congreso pueda seguir tramitando el tratado e incluso enviarlo al Senado, el TC ya dejó claro que en la Cámara Alta no se podrán dar más pasos mientras no haya sentencia. Y como el proceso de ratificación parlamentaria incluye las dos cámaras, no se podrá completar hasta que llegue esa decisión judicial.