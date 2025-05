Cervera: “Es cruel, la posibilidad de salvarse es muy remota”

Valencia, 4 may (EFE).- El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, dijo este domingo que el desenlace del empate ante el Levante (1-1), con el gol en contra en el minuto 95, “es cruel y una pena” y admitió que la posibilidad de salvar la categoría “es muy remota”.

“Es cruel, es una pena, te quedas con mal sabor de boca. Nos lleva pasando casi todo el año. No podemos hacer nada más, hemos hecho todo lo posible. Hemos hecho un buen partido, sobre todo la primera parte y hemos tenido para ganarlo en la segunda”, señaló Cervera en la rueda de prensa posterior al partido.

“La posibilidad de salvarse es muy remota. Los veo dolidos (a los jugadores) ya por el día a día y por no haber ganado este partido en el último minuto a balón parado”, comentó.

El entrenador del Tenerife destacó el trabajo de su equipo durante el partido. “Hemos perdido el partido porque antes hemos tenido para ganar una ocasión clara. Luego pasan estas cosas en el fútbol con una falta puede pasar cualquier cosa. La única manera para empatarlo era así, acumulaban mucha gente a ver qué pasaba”, afirmó.

“Hemos jugado a lo que queríamos y ellos no jugaban a lo que querían. El Levante es un gran equipo y pasan muchas cosas cuando tiras la pelota arriba y en una de esas la pelota acaba dentro”, indicó.

Además, Cervera explicó lo que ocurrió tras el 1-1, cuando se produjo un momento muy tenso entre los banquillos. “Cuando los banquillos están abiertos pasan cosas en general. En el gol pues algún jugador (del Levante) ha querido celebrarlo en nuestro banquillo, no sé por qué. Me he quitado de en medio, pero bueno, la tensión”, manifestó.

