Feijóo se reivindica en Sevilla y mira ya a elecciones

Paula Escalada Medrano

Sevilla, 30 mar (EFE).- Tres años (menos tres días) después de ser elegido líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha renovado en Sevilla su misión de llegar a La Moncloa, en una reunión interparlamentaria plagada de llamamientos a elecciones y ataques de los populares a Pedro Sánchez, quien según insisten está a otras cosas, pero no a gobernar.

"España solo nos tiene a nosotros", ha lanzado Feijóo en la clausura del encuentro al que estaban convocados los 769 parlamentarios nacionales, regionales y europeos del PP.

Pese a que Pedro Sánchez ha insistido en que agotará la legislatura hasta 2027, Feijóo está convencido de la urgencia de que los españoles acudan a las urnas, sobre todo si Sánchez no piensa presentar los presupuestos, y este tono ha impregnado la reunión de Sevilla.

En su discurso de cierre, el líder de los populares ha hecho balance de estos años en los que su partido ha acumulado numerosas victorias electorales y ha reconocido que, pese a los éxitos, no puede obviar que no logró ser investido presidente del Gobierno: "No voy a ignorar que nos faltó completar el 100 % de nuestros objetivos".

Pero también ha prometido que si llega a la Presidencia del Gobierno será "sin atajos" y sin someterse "al chantaje de nadie". "El cambio será con valores o no será", ha sentenciado.

Aunque el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó el sábado que los diputados del PP no insultan a ningún miembro del Gobierno y que "los insultos siempre vienen del otro lado", en esta interparlamentaria a Sánchez le han llovido los agravios.

Y es que en estos dos días se han escuchado calificativos de todo tipo para el jefe del Ejecutivo, como los que le puso ayer la secretaria general Cuca Gamarra apodándolo "pequeño dictador" o "mentiroso sin fronteras" y el propio Tellado, más comedido que de costumbre, lo llamó "un elemento tóxico que lo ha contaminado absolutamente todo".

Este domingo, Feijóo lo ha acusado de protagonizar "un nuevo despotismo", el de "todo para Sánchez, pero sin el pueblo".

Un "régimen unipersonal" que para el líder del PP se muestra en incumplimientos constitucionales como el de no llevar a las Cortes los presupuestos o en su afán por "impedir" que se debata en el Congreso.

Una de las principales críticas a Sánchez por parte de los ponentes en la interparlamentaria ha sido la parálisis a la que tiene sometido el país, según el PP.

No ha presentado presupuestos generales y tampoco ha dado detalles sobre el plan para aumentar el gasto en defensa.

Por ello, ha señalado Feijóo, el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones. "Nuestro compromiso es defender la democracia, o se somete a las Cortes, o se somete a las urnas", ha afirmado.

Todo un discurso en clave electoral para animar a los suyos a trabajar ya pensando en las urnas, algo que también ha hecho el presidente andaluz, Juanma Moreno.

"Esta vez que las pongan (las elecciones) el 2 de agosto, el 5 de agosto. Vamos a estar preparados", ha dicho el único barón presente en esta reunión a la que no han sido convocados los líderes regionales.

Y tras esta interparlamentaria celebrada en una ciudad “talismán” para Feijoo y arropado por un líder consolidado como Moreno, la próxima gran cita es en Valencia, con motivo del congreso del PP europeo, y a la que podría asistir la figura más cuestionada del partido en este momento, Carlos Mazón. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)