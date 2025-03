Un abril para no salir de casa: 'The Last of Us 2', 'El cuento de la criada', 'Andor'

Javier Picazo Feliú.

Madrid, 28 mar (EFE).- Aunque tengamos ganas de buen tiempo, abril es el mejor mes para no salir de casa. La culpa la tienen el regreso de series como la esperada segunda temporada de ‘The Last of Us’, la séptima de ‘Black Mirror’, el desenlace de ‘Andor’ y ‘El cuento de la criada’ o los estrenos de la adaptación del cómic ‘El Eternauta’ y el thriller español ‘El Jardinero’.

Por seguir un orden cronológico, abrimos el mes con un estreno muy interesante ‘Pulso’ (3 de abril, Netflix), para vivir en primera persona la tensión en las urgencias de un hospital de Miami con un reparto que lidera Willa Fitzgerald.

El 4 de abril, dos novedades destacadas, en Disney + llega ‘Dying for Sex’, miniserie de ocho episodios con Michelle Williams que cuenta la historia real de Molly Kochan, una mujer con diagnóstico de cáncer terminal que va contando su vida en un podcast. Por su parte, ‘Karma’ (Netflix) será la apuesta surcoreana del mes con un drama de acción que entrelaza de forma violenta la vida de seis personas tras un accidente.

El 8 de abril llega el primer gran bombazo, la sexta y última temporada de ‘El cuento de la criada’ (HBO Max). El mundo distópico que dibuja Margaret Atwood llega a su fin en una historia que quedó en vilo con la huida en tren de la protagonista June Osborne (Elisabeth Moss) de una Canadá que ya no es segura. Toca pasar página.

Filmin también tendrá un estreno destacado el 8 de abril, ‘Infiel’, serie sueca con guión de Ingmar Bergman y Liv Ullman en una historia de amor, pasión y traición con sabor nórdico entre un director de cine y una actriz.

El 10 de abril llega otra de las grandes series del mes, la 7ª temporada de ‘Black Mirror’ (Netflix) con seis nuevos episodios que son, como es habitual, una incógnita en su narrativa y mantendrán la tensión, el drama y la ambientación de ciencia ficción habituales.

‘Vicios Ocultos’ (Apple TV, 11 de abril) supondrá la vuelta de Jon Hamm (‘Mad Men’), esta vez convertido en un administrador de fondos que tras ser despedido de su empresa, y encontrarse recién divorciado, decide dedicarse a robar casas en una zona adinerada.

Por su parte, la española ‘El Jardinero’ (Netflix, 11 de abril), nos trae un thriller sobre un vivero que en realidad es tapadera de un negocio clandestino de asesinatos por encargo gestionado por Elmer (Álvaro Rico) y su controladora madre (Catalina Sopelana). Todo cambiará cuando Elmer se enamora de una de esos encargos.

El 12 llegará la segunda temporada de la versión ‘milenial’ del reboot de 'Doctor Who' (Disney Plus+) protagonizado por Ncuti Gatwa (‘Sex Education’), mientras que el 14 el plato fuerte: la segunda temporada del viaje de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en 'The Last of Us 2', en una trama que promete ser una copia casi exacta del exitosos videojuego. Tensión, drama, acción, miles de infectados, violencia a raudales y la guitarra de Gustavo Santaolalla,...Poco más se puede pedir.

Pasado el equinoccio, el 16 llega ‘Government Cheese’ a Apple TV, una comedia surrealista ambientada en la California de los años 70 para narrar el regreso de un preso (David Oyelowo) que, tras cumplir condena, vuelve con mujer (Simone Missick). y sus dos hijos. Una fecha en la que también llegará la segunda temporada del drama histórico ‘Maria Antoinette’ de Movistar Plus+.

Para el 22 de abril llega otro de los bombazos del mes porque el líder rebelde Cassian Andor (Diego Luna) continúa su lucha contra el Imperio en la segunda, y última, temporada de ‘Andor’ (Disney Plus+), uno de los spin-off más aplaudidos de Star Wars que narra los días previos a ‘Rogue One’, quizás la mejor película de la saga (al margen de la trilogía original).

El 27 se estrena en Atresplayer la serie musical 'Mariliendre', dirigida por Javier Ferreiro (y producida por Los Javis) con Blanca Martínez Rodrigo en el papel de una reina de Chueca (barrio gay madrileño) que 10 años después de su éxito se ve atormentada por su pasado y busca a los que fueron sus amigos. Completan el reparto Martin Urrutia, Yenesi, Álvaro Jurado o Nina, entre otros.

Para acabar el mes, el 30 salta a la pequeña pantalla la premiada novela gráfica de Héctor G. Oesterheld ‘El Eternauta’ (Netflix) con Ricardo Darín como protagonista en un mundo distópico helado y una amenaza de otro mundo, mientras que a Movistar Plus+ llega ‘El largo río de las almas’, basado en el bestseller homónimo de Liz Moore, una historia protagonizada por Amanda Seyfried y ambientada en una Filadelfia en el epicentro de la crisis de opiáceos y en el que dos hermanas se ven separadas por culpa de las drogas. EFE

