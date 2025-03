Luis Zahera, Karra Elejalde y la amistad en una tierra de alta tensión del sur de España

Madrid, 27 mar (EFE).- Luis Zahera y Karra Elejalde protagonizan uno de los estrenos más destacados de la semana, el thriller 'Tierra de nadie', en donde construyen una historia sobre el valor de la amistad en una zona de alta tensión social, marcada por la lucha de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico.

En el sur de España, en parte de la costa gaditana, se desarrolla esta película dirigida por Albert Pintó, responsable de algunos episodios de series como 'La casa de papel' o 'Sky rojo' y de películas como 'Malasaña 32' o 'Nowhere'.

Pintó acudió al reciente Festival de Málaga para presentar el largometraje con guión, basado en hechos reales, de Fernando Navarro ('Segundo premio'). El cineasta atendió a EFE antes de la proyección en la ciudad malagueña.

"Impone" entrar en una realidad como la de cierta parte de la costa de Cádiz, en donde la ciudadanía busca su presente y futuro entre persecuciones y tiroteos, afirma Pintó.

"Es un asunto muy actual, pero lleva décadas sucediendo, y en 'Tierra de nadie' no contamos nada que nadie sepa; otra cosa es que la gente decida no mirar", indica el director antes de recalcar que cuando recibió el guión tomó una decisión inicial: "respeto y fidelidad a los hechos" y no ser "maniqueo".

Y luego, sobre la película, tomó otra, tan relevante como la anterior: "Centrar la historia en los tres amigos".

"Porque yo no quiero sólo un thriller de acción y mamporros, que hay muchos (...) Lo que quiero es meter dosis de humanidad, de drama", profundiza Pintó.

Mateo, el gallego (Zahera); Juan, El Antxale (Elejalde); y Benito, el Yeye (Jesús Carroza) se conocieron en un equipo de fútbol local y se hicieron íntimos amigos. Pasados los años, mantienen el vínculo a duras penas, ganándose la vida como pueden: uno como guardia civil en lucha directa contra los narcos; otro como pescador metido en trapicheos y el tercero como camarero y chatarrero.

Un lío relacionado con un gran cartel del narcotráfico colocará a estos tres amigos delante de un dilema y en una encruciajada vital.

Pintó, en 'Tierra de nadie', intercala secuencias de acción y secuencias intimistas. "Me pareció interesante -cuenta- ver cómo afecta la situación a las familias, al interior de las casas, a sus relaciones de pareja".

De hecho, las compañeras de Mateo y Benito desempeñan papeles fundamentales. Una ha decidido quedarse en su tierra; otra ha decidido irse. Tal y como resume Pintó, ambas mujeres "ven la realidad con más claridad que los hombres" de la película.

Ineludible pensar en posibles mensajes políticos. ¿Los hay? Pintó asegura que "la película lanza muchos mensajes al tratar tantos puntos de vista" y recuerda un fragmento de un diálogo en el que el personaje de Elejalde "pone el país a parir". "Hay discursos duros, pero la película no busca politizar", sentencia, sin embargo.

Calles de Cádiz, el Puente de la Constitución de 1812, las marismas, la luz de la costa, el Puerto... ¿'Tierra de nadie' es el retrato de una tierra sin solución?

El director hace esta reflexión: "Yo vivía un poco ajeno a esta realidad, más allá de noticias, pero llegas y conoces el drama de muchas familias, decisiones que toman, el miedo que hay... Espero que haya solución, pero hay que cambiar muchas cosas. Si las películas ayudan a visibilizar o dar apoyo, aunque sea moral, si permiten que las familias vean representada su voz, entonces habremos sumado". EFE