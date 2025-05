Soria (Getafe) podría perderse duelo contra Atleti en Copa por posible fractura de nariz

Getafe (Madrid), 1 feb (EFE).- David Soria, portero del Getafe, podría perderse el duelo de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid a causa de un fuerte golpe que podría suponer una fractura del tabique nasal, según dijo este sábado su entrenador, José Bordalás, en rueda de prensa.

"No estaba muy bien, le dolía mucho la nariz y nos tememos que pueda haber una fractura. Le van a hacer pruebas. Esperemos que no haya una fractura en el tabique nasal y que sea un golpe. Hasta que no le hagan las pruebas no sabremos", afirmó el técnico del conjunto azulón tras empatar 0-0 ante el Sevilla en casa.

A la espera de las pruebas médicas a las que tendrá que ser sometido, el guardameta tiene opciones de quedar fuera de la convocatoria para el encuentro de cuartos de final del torneo copero que el Getafe disputará este martes en el estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

Soria sufrió un golpe al salir a despejar un balón en el minuto 82 del choque que su equipo disputó este sábado ante el Sevilla. Tuvo que ser atendido durante varios minutos y al final pudo terminar el duelo con un vendaje en su nariz. Después, su entrenador explicó cómo se encuentra su portero titular.

Para el choque ante el Atlético de Madrid, igual que en el resto de partidos de Copa del Rey, el portero titular del Getafe será Jirí Letácek, que ha completado muy buenas actuaciones en el resto de eliminatorias.

La posible baja de Soria se sumaría a la de los sancionados Diego Rico y Álvaro Rodríguez, ambos expulsados en octavos de final durante el choque ante el Pontevedra, y a la de los lesionados Allan Nyom y Luis Milla. El segundo sufre un problema muscular que le obligó a perderse el choque ante el Sevilla y con casi total probabilidad, como confirmó Bordalás, no llegará al choque contra el Atlético de Madrid. EFE