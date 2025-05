Sannadi se ve "guerrero y luchador", como manda "la filosofía del Athletic"

Bilbao, 1 feb (EFE).- El ariete vitoriano Maroan Sannadi, nuevo fichaje del Athletic Club para las próximas cuatro temporadas y media, se ve un jugador como marca "la filosofía del Athletic, guerrero, luchador y que pelea hasta el final".

"Me veo un poco como la filosofía del Athletic, guerrero, luchador y que pelea hasta el final. "Y, luego, también soy un jugador móvil, que le gusta el balón, le gusta asociarse, le gusta correr y dar todo por el equipo. Eso es lo que va a ver el aficionado del Athletic", dijo el nuevo 'leon' tras el acto de su firma, en declaraciones distribuidas por el club bilbaíno.

Sannadi, ariete de 1,92 de estatura y quien hoy mismo cumple 24 años, dio a su nuevo equipo "muchas gracias por esta oportunidad". "Llevo toda mi vida esperando una oportunidad como esta. Desde mis inicios en el Lakua he estado en tecnificación con el Athletic y siempre he guardado un gran recuerdo de este club, ya que transmite muchos valores de los que yo creo que tengo y espero devolver la confianza que me han dado en el campo", avanzó.

El jugador alavés desveló que lleva "muchos días imaginando" lo que le espera en el vestuario rojiblanco, aunque de lo que más ganas tiene es "conocer a los compañeros", porque le "han hablado maravillas de ellos", y de estar "con la afición, que es una de las mejores del mundo".

Sannadi confesó que fichar por el Athletic "es un gran paso" en su vida y en su carrera y que tiene "muchas ganas" ya de incorporarse al trabajo. Pero también ha querido "darle un reconocimiento al Barakaldo", equipo del que llega al Athletic, aunque el traspaso ha sido con el Deportivo Alavés, que lo tenía cedido.

"Aparte de a mi trabajo y a quien ha puesto un granito de arena para que esté aquí, quiero darle un reconocimiento al Barakaldo, que me dio una oportunidad cuando más la necesitaba y siempre estaré agradecido a ellos porque sin ellos yo no hubiese estado aquí", subrayó.

Para Sannadi los 'leones' "están haciendo un trabajo excepcional" esta temporada y adelantó que llega con la intención de "estar aquí para lo que necesiten y poner mi granito de arena para conseguir todos los objetivos". EFE