Manuel Hernández: "Tal vez hay que dejar de organizar ciclismo y deben buscar otro oficio"

Palma, 1 feb (EFE). - El director general de la Challenge Ciclista Mallorca, Manuel Hernández, se ha mostrado molesto por la suspensión este sábado de la prueba por mal tiempo y ha asegurado que "si la organización no tiene derecho a valorar, tal vez hay que dejar de organizar el ciclismo y deben buscarse otro oficio".

"Yo no digo que no haya que suspender una etapa porque la seguridad de los corredores es lo primero, pero antes de tomar una decisión hay que valorar muchas cosas. Si la organización no tiene derecho a valorarlas, a lo mejor hay que dejar de organizar el ciclismo y deben buscarse otro oficio, quien sabe", ha cuestionado.

"Nosotros respetamos la decisión de los corredores, pero no la compartimos, no nos ha gustado nada porque la organización no ha tenido ni voz ni voto en esta decisión. Nos parece una falta de respeto hacia la organización porque ha gastado mucho dinero y ni siquiera han venido a buscar soluciones, mostramos nuestro más absoluto rechazo", señala Hernández.

El director general de la organización ha explicado lo ocurrido esta jornada: "Hemos salido desde Andratx y ha habido un par de caídas, en el kilómetro 23 el presidente del jurado técnico ha recibido el mensaje de los tres corredores que representan al CPA en esta carrera de que la carretera estaba peligrosa y habían decidido parar. Han sido ellos, no la organización".

"Es un día complicado y triste, parece ser que nos quedamos sin etapa y no hemos podido salvar las condiciones. Vamos a preparar la de mañana y esperar que todo siga en marcha", ha sentenciado Hernández.EFE

