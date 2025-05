El Eibar quiere la victoria ante el Depor para acercarse a la zona de arriba

Eibar (Guipúzcoa)/La Coruña, 1 feb (EFE). El Eibar quiere la victoria mañana en Ipurua contra el Deportivo, que a estas alturas de la temporada es un rival directo de los armeros dado que solo les separan tres puntos, para acercarse a la zona alta de la tabla.

Los de Joseba Etxeberria, tras caer en la última jornada en Elche, necesitan imperiosamente un triunfo para no alejarse aún más de los puestos de promoción de los que ahora están separados por 9 puntos, una diferencia que no puede aumentar para no perder la opción de entrar al final de la temporada entre los 6 primeros uy poder optar al ascenso a Primera División.

Las buenas noticias para Joseba Etxeberria son que ha recuperado a dos de sus puntales fundamentales, Matheus y Arbilla, que tras varias semanas lesionados han entrado en la convocatoria y en el caso de Matheus incluso ha jugado ta varios minutos.

Dadas las exigencias del partido ambos podrían regresar mañana al equipo titular.

En el caso de Arbilla sería en el eje central de la defensa en el lugar del sancionado por doble cartulina amarilla, Álvaro Carrillo, en el encuentro disputado la pasada semana en el Martínez Valero.

Matheus podría ocupar en la línea medular la posición de Sergio Álvarez, si finalmente opta por incluirle desde el inicio el técnico armero.

La baja principal, por lesión, será la del lateral derecho José Corpas, cuyo puesto lo ocupará con bastante probabilidad Sergio Cubero.

En la punta del ataque y aunque Bautista ya está recuperado tras no entrar la pasada jornada en la convocatoria por lesión, Etxeberria contará con bastante seguridad con la presencia del andaluz Jorge Pascual.

Con números calcados en las últimas cinco jornadas -dos derrotas, dos empates y una sola victoria-, Eibar y RC Deportivo disputan este domingo un duelo de mucha necesidad para ambos, ya que los locales necesitan el triunfo para no descolgarse de la pelea por los puestos de playoff y los deportivistas para alejarse de la zona de descenso.

El inesperado tropiezo en el Heliodoro Rodríguez López, donde el Dépor no pasó del empate ante el Tenerife tras firmar una pobre segunda parte, encendió las luces de alarma en el deportivismo, ya que a su equipo parece que no le da para más que para luchar por la permanencia.

Hay un dato que lo evidencia. El equipo gallego solo ha sumado cuatro puntos ante los diez primeros clasificados, fruto de cuatro empates ante Elche, Granada, Zaragoza y Sporting. A eso se une el agujero que ha creado la marcha de Lucas Pérez. El Dépor no ha ganado desde la salida de su capitán, y en Ipurúa volverá a tener otro examen.

Gilsanz podría dar los primeros minutos a los recién fichados Zakaria Eddahchouri y Denis Genreau, que vienen a reforzar dos de las posiciones más débiles del equipo, la delantera y el centro del campo.

Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arambarri, Arbilla, Cristian, Nolaskoain, Matheus, Mada, Iván Gil, Puertas y Pascual.

Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Barcia, Obrador; Mfulu, Villares; Mella, Mario Soriano, Yeremay; Barbero.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández, del Comité Madrileño.

Estadio: Ipurua.

Hora: 16.15. EFE.

