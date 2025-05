2-0. El Sporting supera al Burgos con Nico Serrano y Dotor como protagonistas

Gijón, 1 feb (EFE).- El Sporting rompió este sábado una racha de dos meses sin ganar tras superar por 2-0 a un Burgos inoperante de cara a la portería rival y en un partido en el que los dos refuerzos invernales de los gijoneses, Nico Serrano y Dotor, protagonizaron el segundo gol local.

Sporting y Burgos necesitaban los puntos, pero la primera parte no fue precisamente la de dos equipos que buscaran la victoria. NO obstante, fueron los rojiblancos los que al menos lo intentaron y probaron suerte en alguna ocasión mientras que los burgaleses no tiraron a puerta en los primeros 45 minutos.

Albés se decidió por Maras para el centro de la defensa, lo que mantuvo a Olaetxea en el centro del campo acompañado en esta ocasión por Nacho Martín y Nacho Méndez ante la ausencia de Gelabert por sanción.

El Burgos tuvo más el balón, pero sin inquietar a Yáñez, que pasó una primera parte muy tranquila y sin tocar el balón, más allá de cesiones de sus compañeros o para sacar el balón cuando este salía fuera.

Una falta centrada por Pablo García y que tocó Campuzano fue rematada por Maras, que salió fuera por poco en el primer acercamiento local.

Siguió la mejor ocasión rojiblanca tras un robo de Campuzano que cedió sobre la llegada de Otero y éste disparó demasiado cruzado.

Los burgaleses tocaban y trababan de acercarse a la portería local pero la defensa rojiblanca no pasaba apuros, pero tampoco era capaz de sacar rápido el balón, lo que facilitaba que la zaga visitante también estuviera siempre colocados.

Otero lanzó una falta alta poco antes de que jugadores y público reclamaran un posible penalti por mano de Arroyo, que el árbitro no señaló ni el VAR reclamó, por lo que la primera parte finalizó sin que se moviera el marcador.

En el banquillo local estaban Dotor, llegado la pasada semana, y Nico Serrano, que aterrizó en Gijón en la tarde del viernes, y a los que Albés ya citó ante las cinco bajas con las que afrontó el partido.

Ramis hizo el primer cambio en el descanso, dando entrada a Cantero por Morantey tras unos primeros minutos en los que el Sporting salió con más intensidad y los gijoneses se adelantaron en el marcador en el minuto 51.

La jugada del gol fue protagonizada por dos hombres de marcado carácter defensivo, Maras que realizó el pase, y Olaetexa, que, solo ante Cantero, marcó con un disparo raso aprovechándose de que la defensa burgalesa no estuvo contundente a la hora de despejar el balón.

Poco después, Cantero salvó el segundo tras una contra local en la que Dubasín chutó cruzado y con mucha intención, pero el portero del conjunto burgalés logró tocar lo suficiente para impedir que el balón llegara al fondo de la red.

El primer cambio en el Sporting llegó en el minuto 68 y fue el debut de Nico Serrano, cedido por el Athletic de Bilbao y al que Albés hizo jugar sin haber entrenado ni una sola vez con el equipo, ya que llegó en la tarde de ayer, viernes.

No tardó el técnico rojiblanco en echar mano del otro refuerzo invernal, Carlos Dotor, a lo que respondió Ramis con la entrada de Ojeda y Pipa, cambios en los que se perdieron varios minutos en un momento del partido en el que los burgaleses dieron un paso adelante en busca del empate.

Los dos cambios rojiblancos protagonizaron el segundo gol del Sporting en el minuto 82, cuando Nico Serrano se internó por una banda y centró sobre la llegada de Carlos Dotor, que remató a media altura y con potencia sin que Cantero pudiera hacer nada para impedir el gol.

Un gol que fue celebrado por los dos protagonistas y por todos los aficionados, ya que suponía afrontar los minutos que quedaban con mayor tranquilidad, aunque el Burgos apenas había creado ocasiones en todo el encuentro.

El Sporting, con esta victoria, rompe una racha de dos meses justos sin ganar, ya que su anterior triunfo se produjo el 1 de diciembre, lo que le había descolgado de la lucha por las plazas de play off a las que, no obstante, el equipo no renuncia.

- Ficha técnica:

2 - Sporting: Yáñez, Guille Rosas (Kevin Vázquez m.87), Maras, Diego Sánchez, Pablo García, Olaetxea, Nacho Martín (Dotor, m.75), Nacho Méndez, Dubasin, Otero (Caicedo, m.87) y Campuzano (Nico Serrano, m.68)

0 - Burgos: Cantero, Arroyo (Ojeda, m.78), Aitor Córdoba, Grego, Florian Miguel (Pipa, m.78), Morante (Mario Cantero, m.45), Atienza (David, m.87), Alex, Curro, Edu Espiau, Íñigo Córdoba.

Goles: 1-0, M.51: Olaetxea; 2-0, M.82: Dotor.

Árbitro: Palencia Caballero. Mostró tarjetas amarillas a Aitor Córdoba (m.32), Atienza (m.50), Diego Sánchez (m.64), Guille Rosas (m.85)

Incidencias: El Molinón. 20.308 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente Juan Pérez Arango y de Rafael Irarragorri, padre del propietario del Sporting, fallecidos esta semana. Los jugadores de los dos equipos lucieron brazaletes verdes en apoyo a la lucha contra el cáncer. EFE

