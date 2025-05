Jagoba Arrasate: "El fútbol es presente y llevamos un mes horroroso"

Palma, 31 ene (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, describió el último mes de su equipo como "horroroso" y destacó la necesidad de "mejorar" y hacer las cosas bien para que el elenco balear abandone la mala racha.

"El fútbol es presente y llevamos un mes horroroso, queremos cortar la mala racha cuanto antes. Necesitamos mejorar para conseguir otra vez victorias", señaló en la previa de su visita al Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid.

"Siempre crees que puedes ganar, tienes esa esperanza de cortar la mala racha en un escenario de los más complicados. El Atlético de Madrid tiene muchos registros, nos defendió bien por fuera en la ida y aprovecharon un error nuestro", indicó sobre el conjunto rojiblanco.

"El equipo está bien, hemos hecho una buena semana y estamos con ganas de afrontar el partido de mañana", explicó Arrasate. Confirmó la baja de Pablo Maffeo, que se suma a las del centro del campo, donde no estarán Mascarell, Morlanes y Antonio Sánchez.

Esta carencia de futbolistas en la parcela central del campo puede provocar el debut del canterano Jan Salas: "A Jan lo veo preparado en función de como jugamos, no viaja para hacer bulto y tiene serias opciones de debutar", argumentó.

Ante la temporada discreta de Vedat Muriqi, Arrasate confiesó que el delantero necesita "cariño y confianza" y confió en que haga una "mejor segunda vuelta que la primera" con un ecosistema que debe ser "el ideal para él".

Respecto a la vuelta de David López al club, el entrenador bermellón consideró al futbolista un jugador "de presente y de futuro", agradeció la labor de Siebe Van der Heyden y confirmó que no espera "muchos movimientos" en la recta final de mercado.

"No hablo tampoco de que nos sintamos perjudicados, no me gusta hacia donde va el fútbol ni la presencia que gana un árbitro desde la sala, me refería a medir la fuerza con una foto", sentenció sobre sus declaraciones tras la derrota ante el Real Betis el pasado sábado en las que mostraba su descontento con el VAR. EFE

