Pedro Casares presenta su precandidatura para liderar un PSOE cántabro "sin titubeos" y llevarlo al Gobierno

El diputado Pedro Casares ha registrado este martes su precandidatura a secretario general del PSOE de Cantabria, un paso que da para "fortalecer" el partido y dotarlo de una "voz autorizada y respetada" por la militancia y la sociedad y ofrecer un "proyecto de región creíble y reconocible", "sin titubeos, sin improvisaciones, sin incoherencias" para llegar al Gobierno regional.

El objetivo es que "la gente vuelva a confiar" en el PSOE, le haga "ganar elecciones" y lleve a la formación a "liderar" el Gobierno de Cantabria, una meta que persigue "no como una ambición personal" sino "colectiva".

Se trata de lograr un Gobierno socialista que haga "realidad" en Cantabria el proyecto que Pedro Sánchez está desarrollando en España y cuyas políticas ya están haciendo que "miles" de cántabros vean "cómo mejora su vida".

Así lo ha señalado el también secretario general del PSOE de Santander tras registrar en la sede del partido su precandidatura, algo que ya hizo el lunes el actual líder de los socialistas, Pablo Zuloaga, con el que Casares se medirá en primarias (cuya primera vuelta se celebrará el 16 de febrero y la segunda, si es necesario, el día 23 de ese mes).

En el acto ha estado arropado por varios cargos institucionales del PSOE, entre ellos el diputado autonómico Mario Iglesias --que ejerce de representante de la candidatura--; el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández y la edil en este ayuntamiento Toñi Mora.

También han estado concejales de municipios como Camargo (la exalcaldesa Esther Bolado); Astillero (Judith Pérez); Colidres (Marcos Agudo y Celia Bustamante); Limpias (Ángel Fernández); Cartes (Lorena Cueto y Cristina Hermosa); Hazas de Cesto (Alejandro Llano), Bárcena de Cicero (Patricia Rueda), Santoña (Carmen González), Reocín (Lydia Terán) o Cabuérniga (Nicolás Toral).

También ha apoyado con su presencia a Casares el secretario de Juventudes Socialistas de Cantabria, Fran Cano; la vicesecretaria del PSOE de Santander y exdelegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, así como militantes de base, entre los que había muchos jóvenes.

Para lograr los objetivos que plantea, Casares ha incidido en que "la principal tarea" en la que se debe trabajar es primero "unir dentro" del partido en torno a una "dirección política fuerte que cuente con todas las agrupaciones locales" para luego "unir a la mayoría social" de Cantabria.

A su juicio, es "fundamental para que la gente vuelva a confiar en el PSOE" y sea un partido "que gane elecciones, que tenga "un proyecto claro de región", "que hable a todo el mundo" y de temas como industria, sostenibilidad, igualdad y de las "preocupaciones" de los autónomos, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes.

Cuestionado por el otro precandidato (Zuloaga), Casares se ha limitado a señalar que en su equipo "nunca vamos a hablar mal de ningún compañero". "El nuestro es un proyecto en positivo", ha señalado.

Casares ha realizado estas declaraciones después de que Zuloaga explicara este lunes que había llamado a Casares "en varias ocasiones" pero no había logrado hablar con él, aunque sí con miembros de su equipo.

"No me van a escuchar nunca en público generar dudas sobre ningún otro candidato, tampoco sobre conversaciones personales. Yo creo que todos somos el PSOE de Cantabria, nuestra militancia quiere que hablemos de ideas, que hablemos de propuestas, cómo fortalecer al PSOE y cómo tener un proyecto ganador en Cantabria. Por tanto, en eso es lo que tenemos que trabajar todos y en eso yo creo que me van a encontrar. Cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, que sea siempre para mejorar al PSOE y nunca para debilitarlo", ha aseverado.

Casares, que lleva siendo cinco años diputado en el Congreso y que ha estado siete en la Dirección nacional del PSOE junto a Sánchez, ha asegurado que "viene a hacer lo que Pedro Sánchez ha demostrado en el PSOE de España a lo largo de estos diez años, ahora en el PSOE de Cantabria": "un proyecto ganador para mejorar la vida de la gente".

Y para ello el también portavoz de Economía del PSOE en el Congreso viene a aportar "su capacidad" y la "experiencia" que ha adquirido y "quiere ponerla al servicio" del PSOE de Cantabria.

Sin embargo, ha matizado que el paso que da no significa una vuelta a Cantabria "porque nunca me he ido". "Esta ha sido siempre mi casa, esta es mi tierra y este es mi lugar. He llevado a Cantabria en el corazón y en la cabeza durante estos cinco años en la tribuna del Congreso como diputado y durante siete años como miembro de la Dirección Nacional del PSOE junto a Pedro Sánchez", ha asegurado.

LA EPA, UNA MUESTRA DE LA "VALIDEZ" DE LAS POLÍTICAS DE SÁNCHEZ

Casares ve "fundamental" que el conjunto del Partido Socialista esté en torno a Pedro Sánchez, del que ha alabado sus políticas.

Concretamente, a preguntas de los medios, se ha felicitado de los datos nacionales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del conjunto de 2024 que se han conocido este martes y que Casares ha tildado de "extraordinarios".

Ha destacado que se ha alcanzado "una cifra récord" en España de 21,8 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, "la más alta de nuestra historia", y se han creado a lo largo del año pasado 500.000 nuevos puestos de trabajo y se ha reducido el desempleo en casi 200.000 personas, dejando la tasa por debajo del 11%.

Según ha dicho, todo ello "desmuestra la solvencia y la validez de las políticas económicas del Gobierno de España".

A su juicio, también los resultados de hoy ponen, a su juicio, "negro sobre blanco" las distintas políticas que está haciendo el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el de Cantabria (PP).

Y es que Casares ha contrapuesto estos resultados a nivel nacional con los "datos negativos" que ha obtenido Cantabria, que, según ha incidido, ha sido la tercera comunidad autónoma donde más se ha destruido empleo y donde hay 3.000 parados más que hace un año.

"Esta es una mala noticia y por eso también la importancia de que tengamos un Partido Socialista de Cantabria fuerte para que pronto podamos cambiar esa tendencia en nuestra tierra y alinear las políticas de Cantabria con las de España, que vemos cómo funcionan", ha concluido.