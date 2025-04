Madrid otorgará la Llave de Oro de la ciudad a Edmundo González Urrutia

Madrid, 28 ene (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha instado este martes al Gobierno municipal a que entregue la Llave de Oro de la ciudad a Edmundo González Urrutia como símbolo de reconocimiento a su "legitimidad" como presidente de Venezuela.

Con el apoyo del PP, el voto negativo de Más Madrid y la abstención de PSOE, el pleno del consistorio madrileño ha dado luz verde a esta proposición defendida por el portavoz de Vox en el consistorio, Javier Ortega Smith.

La propuesta pide también este reconocimiento al líder opositor por su "apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad, la democracia y al respeto de los derechos humanos".

A preguntas posteriores de los periodistas respecto a si se puede dar a González Urrutia la Llave de Oro de Madrid, una distinción que “se concederá a todos los Jefes de Estado extranjeros que visiten oficialmente el Ayuntamiento de Madrid”, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el reglamento no dice que no se le pueda dar.

“Lo que dice el reglamento de distinciones de la ciudad de Madrid es que la Llave de Oro, en todo caso, se le entregará a todos aquellos mandatarios que hagan una visita de Estado a España. Lo que no dice es a quien no se le puede dar. Lo que te dice es a quien se le debe dar, en todo caso. No es lo mismo que no se pueda dar a más personas”, ha ahondado Almeida.

Aseverando que para el Gobierno municipal en González Urrutia “concurren todos los requisitos para poder tener las Llaves de Oro” de Madrid, Almeida también ha resaltado que hay un precedente: durante su primer gobierno ya se hizo entrega de la Llave de Oro de Madrid a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

El resto de los puntos de la proposición de Vox, de un total de 4, piden que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Pedro Sánchez a que reconozca a Urrutia como presidente electo de Venezuela o que el Gobierno europeo adopte sanciones específicas contra los responsables del "régimen chavista".

Por último, el pleno también ha solicitado a Almeida que "reafirme" su compromiso con los venezolanos residentes en Madrid y que apoye las iniciativas que visibilicen su "lucha por la justicia". EFE

1011766