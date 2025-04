Clavijo pregunta al PP cómo garantizará la tutela digna de menores migrantes si gobierna

Las Palmas de Gran Canaria, 28 ene (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), ha pedido este martes al PP que sea consciente de que, si regresa al Gobierno, tendrá que garantizar una tutela digna para los niños que emigran solos, como los más de 5.800 de los que se hace cargo en solitario Canarias, lo que dificulta su integración.

Tras reunirse con representantes de los siete cabildos, los ayuntamientos y las universidades públicas de las islas para abordar la situación migratoria del archipiélago, Clavijo ha agradecido el "cierre de filas" político e institucional que existe en la región en torno a la "lucha" de su Ejecutivo por conseguir que el resto del país sea solidario en la acogida de los niños que emigran solos.

Canarias tutela en la actualidad a más de 5.800 niños en 83 recursos habilitados para ello, algunos de ellos ocupados por 300 menores, y pretende que la distribución puntual que se negocia con las formaciones políticas que apoyan al Gobierno central salga adelante cuanto antes, para que de aquí al próximo mes de junio puedan salir de estas islas 4.000 menores y otros 400 de Ceuta.

Sobre este asunto, que es independiente de la reforma de la ley de extranjería a la que aspiran los gobiernos español y canario, que garantizaría una distribución solidaria y permanente de los niños que llegan a Europa a través de este archipiélago en pateras y cayucos, las instituciones isleñas "han puesto, por encima de todo, a los menores y la lealtad institucional", en línea con lo que él ha definido como "el modo canario" de hacer política.

Así lo han ratificado al término del encuentro la presidenta de la Federación Canaria de Islas, Rosa Dávila (CC), y el vicepresidente de la Federación de Municipios, Óscar Hernández (NC).

Como reclama el Gobierno canario que sustentan CC y PP con el apoyo de ASG y AHI, los dos han abogado por una política migratoria integral que entienda que hay que defender las fronteras de Canarias con el Frontex y, al mismo tiempo, establecer una solidaridad para con los menores, cuya tutela no se financia con los fondos que Europa destina a estas políticas, ya que se emplean para los adultos.

Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha recalcado que Canarias pide "auxilio" porque se encuentra "abandonada a su suerte, mientras que Hernández, alcalde de Agüimes (Gran Canaria), ha hecho hincapié en la necesidad de abordar este fenómeno con unidad política e institucional para evitar "que los discursos racistas y de odio se instalen en esta tierra de acogida".

Además de asegurar que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, "no cierra la puerta" a esta distribución puntual de menores migrantes no acompañados, Clavijo ha considerado que "el PP tiene que ser consciente de que, si gobierna algún día, se va a encontrar con esta situación".

"¿Qué respuesta va a dar? Tendrá que reflexionar", ha dicho en referencia a la formación con la que gobierna en Canarias.

Eso no es óbice, ha añadido, para que el Gobierno canario "no se explique que España no haya pedido el despliegue del Frontex en las islas, para que no nos sigamos enterando de las llegadas cuando llama un vecino" ni que esta región haya recibido el pasado año 50 millones de euros de los 562 millones que la UE concedió a España para la gestión del reto migratorio, unos fondos de los que se benefician migrantes adultos, cuyo estatus jurídico difiere del de los menores, ha puntualizado.

Tras su reciente encuentro con el nuevo comisario europeo para Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, Clavijo solicitó que la UE vincule los fondos de cooperación a que los países africanos receptores "dejen desplegar el Frontex" en sus costas, a lo que se niegan o ponen trabas muchos, ha dicho. EFE

(foto)