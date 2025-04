Cardona dice que no pueden relajarse y que han de "tener respeto por el rival"

Vila-real (Castellón), 28 ene (EFE).- El lateral del Villarreal Sergi Cardona advirtió de los peligros de relajarse en el inicio de una semana que culminará con un encuentro en La Cerámica el sábado contra el Valladolid, colista de La Liga, y puso de relieve que hay "muchas sorpresas", que no pueden relajarse y que deben de "tener respeto por el rival"

"Hay mucha igualdad en la clasificación. Está habiendo muchas sorpresas, no podemos permitirnos relajarnos y debemos tener respeto por el rival", explicó en una rueda de prensa.

"Espero un partido muy complicado como los son todos, empezamos bien la segunda vuelta, pero sabemos que cada partido es complicado y el del Valladolid lo será", auguró.

Cardona admitió que hasta ahora han transmitido más sensación de fortaleza como visitantes que en casa. "No puedo decir por qué, pero es algo que tenemos que mejorar. Tenemos que hacernos fuertes en casa, es algo primordial que no se te escapen puntos de La Cerámica. Cuando la gente ve una buena respuesta se engancha y esta unión es importante", apuntó.

El equipo 'groguet' ha sumado cuatro puntos de los últimos nueve, pero el jugador catalán dijo que "es normal en la temporada pasar momentos así" y destacó la mayor solidez que tienen en defensa en este 2025.

"Desde el inicio del año el equipo se está viendo fuerte en el aspecto defensivo, estamos siendo más sólidos y más fuertes. De tres partidos hemos ganado uno, pero el equipo se siente fuerte", apuntó.

El lateral no quiso entrar en si podrán hacer una segunda vuelta de 40 puntos, tal y como reclamó el presidente Fernando Roig. "No es algo que nos inquiete mucho. La manera de conseguir los puntos, tenemos que pensar en el Valladolid, ir semana a semana y conseguir los puntos a final de temporada", resumió.

En el aspecto personal, Cardona, que vive su primera campaña en el Villarreal tras llegar este verano libre del UD Las Palmas, dijo que se ha sentido bien hasta ahora, pero aseguró que debe continuar con su proceso de mejora.

"Ese es mi objetivo: seguir mejorando como futbolista, seguir aportando y dando pasitos. Miras hacia atrás y eso te refuerza", señaló Cardona, que afirmó que no se plantea si le llamará la selección. "No es algo que me pase por la cabeza, es algo que no me preocupa. No depende de mí", afirmó.

El lateral, asentado como titular, habló de la 'sociedad' que tiene con Álex Baena, que suele jugar en su banda por delante de él. "Baena, con la calidad que tiene, nos aporta muchísima más. A los que somos más malos, nos toca correr más pero me estoy encontrando bien físicamente para llegar arriba y abajo", señaló.

"Siento que podría llevar más asistencias y mejorar más. Quiero exigirme más, no es algo que me inquiete pero el equipo y el mister me dan esa oportunidad de llegar más arriba", admitió.

Cardona podría ver aumentada en breve la competencia en el lateral zurdo, puesto que parece que Alfonso Pedraza, que aún no ha jugado esta campaña por una lesión que arrastra de la temporada anterior, podría volver pronto.

"Sí, lo estoy viendo mucho mejor. Lo ha estado pasando mal. Sabemos del nivel que tiene Alfonso y esperemos que pueda estar lo antes posible", concluyó. EFE

jmg/nhp/jpd