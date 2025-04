Urkullu defiende que tras su Gobierno hay "una Euskadi mejor, más avanzada y justa", y dice que es un logro compartido

El exlehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que, tras sus años al frente del Gobierno Vasco, hay "una Euskadi mejor, más avanzada y justa", y ha querido compartir este "resultado" con el resto de miembros que su Ejecutivo que le han acompañado en esos doce años de andadura.

También ha destacado que su Ejecutivo ha mantenido "la confianza" de los vascos "legislatura tras legislatura", y ha conseguido una sociedad que ha salido "más fuerte de las difíciles coyunturas" vividas, y "comprometida con la convivencia, sin caer en el olvido, con memoria y recuerdo infinito".

Vestido con kaiku y emocionado, Urkullu ha recogido el Premio Sabino Arana en la gala celebrada este domingo en el Teatro Arriaga de Bilbao, en la que ha sido reconocido como "uno de los artífices de la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi".

"Durante tres legislaturas ha liderado un modelo de gobernanza basado en diálogo, en la estabilidad y el respeto a las instituciones. Su capacidad para gestionar los retos políticos, económicos y sociales en momentos tan complejos como los que vivimos o como la crisis sanitaria de la pandemia, ha sido esencial para mantener la estabilidad y el bienestar de la sociedad vasca", han asegurado los presentadores Jon Uriarte y Ainhoa Larrazabal.

Según han señalado, "su vocación pública y de servicio a la ciudadanía es incuestionable y lo ha ejercido tanto desde las instituciones públicas como desde las responsabilidades al frente del BBB primero, y del EBB del PNV después".

Iñigo Urkullu, que antes de subirse al escenario, ha afirmado que el galardón que hoy se le otorga "no es personal, no es particular", sino que hace partícipe de él a todas las personas que le han acompañado en su andadura política, ha insistido en ello también durante su discurso.

En su intervención, también ha felicitado a las personas, grupos y entidades que también han sido premiados en esta 36ª edición de los Premios Sabino Arana.

"He sido una persona privilegiada por ostentar la makila de Lehendakari. He jurado bajo el Roble de Gernika, asumiendo la responsabilidad de trabajar por y para la sociedad, por el bien común. Ha sido todo un honor jamás imaginado, un honor y un ejercicio compartido con todas las personas que me han acompañado y a quienes hago partícipes de este Premio Sabino Arana", ha asegurado el exlehendakari.

Iñigo Urkullu ha explicado que cree "en una manera de ser: un nacionalista humanista, cosmopolita, abertzale solidario, que conjuga el ideal y el realismo, atendiendo al contexto de los tiempos y la realidad del entorno", y en "un sentido de la política y en una manera de hacer en política", basado en "el diálogo y entendimiento entre diferentes, la estabilidad, la sostenibilidad, en lograr puntos de acuerdo por el bien de la sociedad y en la democracia representativa y colaborativa".

Tras agradecer a la sociedad que haya "mantenido la confianza en el Gobierno Vasco y haber podido constatar que el depósito de confianza crecía legislatura tras legislatura", ha asegurado que "el norte" de sus gobiernos "ha estado marcado siempre por el compromiso con las personas".

Urkullu ha asegurado que la sociedad vasca "ha logrado responder y salir más fuerte de las difíciles coyunturas" que se han sufrido. "Fuerte en cohesión social, en actividad económica e industrial y en el compromiso de seguir mejorando nuestros servicios públicos con el objetivo de no dejar a nadie atrás", ha añadido, para apuntar que existe "una sociedad vasca comprometida también con la convivencia, sin caer en el olvido, con memoria y recuerdo infinito".

"UNA EUSKADI MÁS AVANZADA Y JUSTA"

En este sentido, ha indicado que, quienes han tenido "la responsabilidad de liderar el país a lo largo de estos años", han trabajado "en la defensa y profundización del autogobierno para legar una Euskadi más avanzada y más justa", concentrándose "en el sentido más genuino, ético y útil de la política".

"Agradezco el compromiso y la confianza. Comparto el resultado de una Euskadi mejor. Trabajaré con humildad y determinación por una Euskadi de progreso, en paz y libertad por sí misma en Europa y el resto del mundo", ha añadido.

Este domingo también han premiados el grupo musical En Tol Sarmiento (ETS); el grupo de mujeres Las Poderosas, de la asociación navarra Acción Contra la Trata; el jugador y entrenador de fútbol Javier Iruretagoiena; el abogado y político venezolano Leopoldo Martínez; el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné; y el abogado e historiador, Jean-Claude Larronde.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido la entrega de los premios, que ha presentado la presidenta de Sabino Arana Fundazioa, Mireia Zarate.

Han acudido a la gala numerosas autoridades y responsables de las instituciones vascas, agentes económicos y sociales, y un nutrido número de personas representativas de la cultura, la universidad, el deporte y los medios de comunicación, entre otras.

Entre los asistentes, han estado presentes el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el presidente del BBB, Iñigo Ansola.

También han asistido a la entrega de galardones la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, así como los portavoces del PNV en el Congreso y en el Senado, Aitor Esteban y Estefanía Beltrán de Heredia, respectivamente; la europarlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, y la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, acompañada de otros consejeros del Gobierno Vasco.