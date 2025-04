Chus Mateo: "Me encanta estar lo más arriba posible, aunque no le doy un valor especial"

Madrid, 26 ene (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, habló acerca del liderato alcanzado por su equipo en la fase regular de la Liga Endesa tras ganar como local al Leyma Coruña por 90-74 y si bien se mostró satisfecho por ese logro afirmó que no le da un valor especial.

"Me encanta estar lo más arriba posible, aunque ahora no le doy un valor especial. Es un mensaje más que para fuera para nosotros mismos, el vernos ahí con lo exigentes que somos con nosotros mismos. Dentro de la exigencia del calendario, estamos siendo capaces de estar arriba. Es un mensaje para sentirnos fuertes; es un esfuerzo el que han hecho los jugadores desde el principio de la temporada, sabiendo capear momentos difíciles y complicados y ahora encontrándonos un poco más cómodos. Me alegro por ellos porque son honestos con el trabajo y quieren siempre más", dijo.

Mateo consideró que hay que aprovechar la dinámica en la que se encuentran: "Todas estas victorias seguidas, sin saber si es el mejor momento y cuánto va a durar, nos dan una visión de fortaleza mental que me gusta recalcar. Cuando lo hemos pasado mal, nos hemos levantado de los momentos malos y ahora que estamos jugando un poco mejor y sintiéndonos más fuertes, me alegro porque nos da combustible para seguir peleando".

Sobre el canterano Hugo González, declaró: "No cuento con él porque sea joven, cuento con él porque es bueno. Tiene muchas cosas que aprender y muchas veces se aprenden con minutos en ciertos momentos. Tiene que cumplir una serie de plazos, pero apunta a ser un muy buen jugador de futuro".

"Es muy listo, con muy buena actitud de trabajo, con físico bueno, con buena mano, con buena capacidad defensiva, ayudando al rebote... Lo único que le falta son los años de madurez y experiencia, pero no pasa nada, no hay prisa. Eso se gana con el tiempo", añadió.

Además destacó el partido de Serge Ibaka, resaltando que tiene "hambre y ganas", y analizó la situación de los dos jugadores incorporados recientemente, el estadounidense Dennis Smith Jr. y el angoleño Bruno Fernando: "Hay que dar tiempo de cocción a las cosas y no tenemos tanto tiempo para la Copa".

"Ahora viene un calendario duro y no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que podamos contar con ellos lo antes posible. Son dos casos distintos, uno viene de competir y otro no tanto. En cuanto vea que están en disposición de ayudar, les pondremos a jugar aunque no sé decir con certeza cuándo", completó. EFE